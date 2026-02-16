¿El socavón más grande de la Tierra? Así se formó un enorme sumidero en Indonesia

Las redes sociales se han llenado de imágenes impactantes provenientes de Pondok Balik, en la región de Aceh Central, Indonesia. Un enorme sumidero, que comenzó como una grieta, se ha convertido en un monstruo de tierra que sigue creciendo sin control.

Lo más preocupante es que este "hoyo infinito" se encuentra a solo 400 metros de las casas de los vecinos, quienes ven con miedo cómo el suelo desaparece bajo sus pies.

Este fenómeno ha captado la atención de geólogos de todo el mundo, ya que no se comporta como un socavón común.

¿Cómo se formó este enorme sumidero en Indonesia?

Aunque a simple vista parece lo que los expertos llaman un sinkhole (un hundimiento por cuevas subterráneas), los científicos del Ministerio de Energía de Indonesia dicen que este es especial.

Normalmente, estos hoyos ocurren en suelos de piedra caliza, pero aquí la tierra está hecha de material volcánico. Esto hace que el terreno sea mucho más inestable y que el colapso sea más rápido y peligroso de lo esperado.

🇮🇩 | Un enorme sumidero continúa expandiéndose implacablemente, habiendo ya tragado 18 rai de tierra, y ahora se acerca a la comunidad, a solo 400 metros de distancia en Pondok Balik, Ketol, Aceh Central, Indonesia. pic.twitter.com/EKyCrbCPkV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 16, 2026

La lluvia: el motor del hundimiento

Los vecinos cuentan que la tierra ha dado señales de moverse desde hace años, pero en este 2026 la situación se salió de control. El principal culpable es el agua.

Durante la temporada de lluvias, el agua se filtra en el suelo volcánico, que es muy poroso (como una esponja). Al empaparse, la tierra pierde su fuerza, se vuelve pesada y termina por desplomarse hacia el fondo, haciendo que el agujero sea cada vez más ancho.

Sumidero: Una trampa de lodo y rocas sueltas

La geología del lugar es una combinación perfecta para el desastre. El suelo está formado por rocas sueltas y ceniza volcánica que no están bien pegadas entre sí. Además, el terreno tiene pendientes muy inclinadas.

Cuando el agua de los canales de riego cercanos se desborda o se filtra, "lava" las paredes del hoyo por dentro, provocando que los bordes se desmoronen constantemente hacia el centro.

A massive ground collapse in Pondok Balik, Ketol District, Central Aceh, Indonesia is expanding, endangering nearby communities. Over 30,000 square meters have been swallowed, putting roads and power lines at risk. pic.twitter.com/JQozZXeW6W — Breaking911 (@Breaking911) February 16, 2026

El peligro acecha a las aldeas cercanas

El mayor temor de las autoridades es que el sumidero alcance las zonas habitadas. Al estar a menos de medio kilómetro de las viviendas, cualquier lluvia fuerte podría acelerar el proceso de erosión.

Los expertos aseguran que el hoyo se está "comiendo" las paredes laterales, lo que significa que no solo se hace más profundo, sino que se extiende hacia los lados, devorando plantaciones y caminos rurales.