Alerta en la ZMG: socavón colapsa López Mateos, incendio de tráiler y hallan a un hombre muerto

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una jornada de alta tensión luego de que un socavón obligara a cierres viales, se registrara el incendio de un tráiler y que un hombre fuera localizado sin vida en Tlaquepaque; hechos ocurridos durante la noche-madrugada en distintos puntos del área conurbada, y por los que se activaron protocolos de emergencia, además de movilizar a corporaciones municipales.

¿Por qué se formó el socavón en avenida López Mateos de Zapopan?

Un socavón se formó sobre la Avenida López Mateos, a la altura de una colonia del sur de Zapopan, lo que provocó afectaciones a la circulación y el cierre de la lateral por varias cuadras.

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos de Zapopan, el hundimiento habría sido ocasionado por maniobras inadecuadas dentro de una obra entre las calles Pléyades y Andrómeda, que dañaron instalaciones subterráneas y comprometieron la estructura de la vialidad.

Ante el riesgo, la Comisaría de la Policía Vial aplicó cierres preventivos mientras se llevan a cabo trabajos de reparación, mantenimiento y evaluación estructural. Las autoridades mantienen la zona acordonada y piden a la ciudadanía extremar precauciones y utilizar vías alternas.

🔴 #IMPORTANTE | Debido a la reparación de un socavón, se reporta el cierre total de la lateral de Av. López Mateos, a partir de la calle Andrómeda en dirección a Periférico. 🕳️🚧🚗 Tome rutas alternas.



Con información de: Florencia Moreno, (@jlorecita27). pic.twitter.com/QQwDJwzOJX — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 20, 2026

Incendio de tráiler en Zapopan

Durante la madrugada, la cabina de un tráiler se incendió en los cruces de la avenida Aviación y avenida 5 de Mayo, también en Zapopan. Bomberos municipales acudieron para sofocar las llamas, que presuntamente se originaron por una falla mecánica.

Un elemento de bomberos explicó que la unidad se encontraba detenida en espera de ingresar a un taller. No hubo personas lesionadas; sin embargo, la cabina se consumió por completo, por lo que el vehículo fue declarado pérdida total. El propietario confirmó que el tráiler ya presentaba fallas previas.

Localizan hombre muerto en calle de Tlaquepaque

En San Pedro Tlaquepaque, un hombre de aproximadamente 50 años fue localizado sin vida en la vía pública, luego de un reporte ciudadano que alertó sobre una persona inconsciente recargada en un árbol.

Policías confirmaron que el individuo no respondía a estímulos y que presentaba rigidez; paramédicos corroboraron el fallecimiento. El caso fue turnado al Ministerio Público, en espera de Servicios Periciales para determinar las causas de muerte.

🔴 #IMPORTANTE | Localizan a un hombre de aproximadamente 50 años sin vida en la col. Las Huertas, en Tlaquepaque; el cuerpo fue hallado recargado en un árbol. 🌳 Autoridades ya investigan las causas del fallecimiento. 🚔🔍 pic.twitter.com/XQoPesLWkj — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 20, 2026

Estos hechos ocurridos en la ZMG subrayan la vulnerabilidad de la infraestructura, la importancia del mantenimiento vehicular y la necesidad de atención comunitaria; ¿estamos preparados como ciudad para responder a emergencias simultáneas y prevenirlas a tiempo?