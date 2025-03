En México, solo tres de cada diez personas de entre 18 y 24 años ahorran para su retiro

Solo tres de cada diez mexicanos de entre 18 y 24 años de edad ahorran para su retiro. Entre los adultos de 45 a 54 años, la historia no es tan distinta, pues solo cuatro de cada diez ahorran para la vejez.

De ahí que actualmente, en nuestro país, más de cuatro millones de personas de la tercera edad se encuentren en situación de pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Hay esta máxima que dice: pues debo, no niego, pago no tengo. Si el gobierno en algún punto no le alcanza para pagar estas contribuciones, pues hasta donde alcance entonces creo que una buena manera de aproximar el ahorro para el retiro, es empezar a ser ordenados desde temprana edad”, comentó Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿cómo vamos?

Ahorrar e invertir el dinero

Dentro de la planeación oportuna está por supuesto en primer lugar el ahorro. “Mínimo, mínimo, estemos destinando para nuestro retiro el 10%, ahora si ya estamos más cercanos a la edad del retiro, la realidad es que el porcentaje debe de ser más alto, estamos hablando de un 25, 30%", compartió Isis Carus, asesora financiera.

Ahora, no basta solo con ahorrar, hay que invertir para que su dinero crezca. “Hoy en día nosotros podemos comenzar a invertir desde un peso o 100 pesos, podemos invertir en distintas instituciones financieras y a diferentes plazos de un día y en ocasiones hasta años”, agregó la especialista Isis Carus.

¿Y qué pasa con las Afores?

Otra opción está en las Afores. Abrir y/o complementar tu Afore, establecer metas de ahorro, invertirlo; opciones para no estar a expensas de falsas expectativas.

“Aquí lo más importante es que identifiques en qué Afore estás, y número dos, que revises si esta Afore es la mejor en cuanto a rendimientos y que complementes con inversiones por tu cuenta y si no eres formal, considera que puedes darte de alta en el IMSS y de esta forma puedas tener por lo menos una pensión mínima garantizada”, dijo la asesora financiera.