“Los libros de la SEP son ilegales”: Abogado explica las irregularidades en el proceso de elaboración

En los últimos días, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha puesto en el ojo del huracán por la publicación de libros con una carga ideológica, errores pedagógicos y, sobre todo, sin el aval y revisión por parte de expertos, por lo que se suspendió su distribución de manera indefinida a menos de un mes de que inicie el próximo ciclo escolar.

Ante esta situación, el equipo de Hechos AM recibió Carlos Aguirre, un abogado, analista de temas jurídicos en materia educativa y Director General de la Alianza de Maestros, quien dio luz sobre la situación legal de los libros de la SEP.

“Hay que recordar que existe una suspensión definitiva por parte de una juez, quien al momento de revisar la petición de amparo, se determina que el proceso fue irregular, es decir, no cumplió con estas etapas”, asegura Carlos.

¿Cuál es el proceso que se saltó la SEP en los nuevos libros de texto?

De acuerdo con el especialista, lo primero que se tuvo que hacer en esta nueva creación editorial de los libros de texto de la SEP es consultar con los profesores, realizar una prueba piloto y reuniones con especialistas, directivos e incluso con la sociedad civil, para completar legalmente los siguientes cinco pasos.



Realizar una serie de consultas

Desarrollar un libro muestra

Presentar nuevo libro con modificaciones

Impresión

Distribución

“Claro que cae en una ilegalidad, además de que si tú observas los libros, carecen de un desarrollo pedagógico adecuado”, sentenció Carlos Aguirre para Hechos AM, pues no se siguió ningún proceso.

¿Qué va a pasar con los libros de la SEP?

Siguiendo las palabras del Director General de la Alianza de Maestros, hasta el momento el Gobierno de México, en voz del presidente AMLO, ha dicho que los libros siguen adelante; sin embargo, esto sería ir en contra del Poder Judicial, debido a que ya existe una suspensión.

“Esto va contra la expresión que manejó ya la juez. La juez, en su momento, al no recibir una respuesta clara de la SEP, tendrá que determinar una sanción. Después de ahí tenemos que impulsar y solucionar el tema de la educación y de todo el proceso de aprendizaje”, afirmó Aguirre.

A pesar de esta situación, otro punto a considerar es que estamos a 20 días de que comience el nuevo ciclo escolar, lo que deja el margen de maniobra muy corto: “En este momento la autoridad, llámese la SEP, necesita responder al planteamiento del juez. Revisar los libros y demás, como lo están pidiendo algunos, está por demás”.

Adicionalmente, cabe destacar que no todos los libros están en la parte del amparo, solo algunos. “Otros se podrán distribuir aunque tengan errores de contenido, pero hay otros que tienen que ser detenidos porque hay una autoridad judicial que lo indica”, sentenció el especialista consultado por Hechos AM, no sin antes asegurar que es necesario un pacto entre todos los involucrados para velar por la educación de los niños.