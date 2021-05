Sonora: a pesar de la violencia, candidatos inician cierre de campaña

Las campañas políticas están por concluir y este fin de semana algunos de los candidatos a las diversas gubernaturas en disputa han iniciado sus cierres. Tal es el caso de los aspirantes al gobierno de Sonora, quienes concluirán actividades para llamar al voto en diversas regiones de la entidad.

En este estado, se encendieron los focos rojos en la elección debido al homicidio de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora, lo que puso en alerta tanto a las autoridades locales y federales.

A pesar del crimen, las campañas continuaron y esta semana iniciaron los mitines de cierre en diversos municipios de Sonora.

Ante la presencia de más de tres mil personas, el candidato a gobernador por la alianza “Va por Sonora” Ernesto “Borrego” Gándara inició la etapa de cierres de campaña en el municipio de Etchojoa, una de las regiones de mayor rezago en el Estado, con quienes se comprometió a reescribir su historia y mejorar las condiciones de todos sus habitantes.

“La gente de Etchojoa, en el Sur de Sonora, es gente de mucha, de historia, de trabajo, a ellas les digo que vamos a trabajar muy fuerte para elevar su calidad de vida, para cambiar el rumbo de sus habitantes”, advirtió.

Expresó que con trabajo en equipo con las comunidades del Sur del estado se vienen grandes cambios que otorgarán mejores oportunidades para todos los ciudadanos.

“Estamos haciendo un gran equipo en Sonora, un gran equipo para cambiar las cosas, no queremos imposiciones, no queremos que desde México vengan a decirnos lo que tenemos que hacer, no queremos ni cuartas, ni quintas, ni sextas transformaciones, nosotros sabemos transformarnos todos los días como sonorenses que somos”, indicó el candidato.

Día a día, dijo, más gente cree en este proyecto, así como lo han demostrado candidatos de otros partidos al sumarse a la Sonora Ganadora, ellos, al igual que nosotros buscamos verdaderos cambios que se van a vivir en todos los rincones de la entidad.

Cabe mencionar que el candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours declinó en favor de Gándara.

¡YA GANAMOS, la #SONORAGANADORA!

Gracias a su apoyo en esta búsqueda por la equidad, la reactivación económica y la seguridad.



¡Estamos de fiesta en la capital del estado! Porque tu voto hará la diferencia y cumpliremos todo aquello que hemos deseado para nuestras familias. pic.twitter.com/jbPtu56uwB — Ernesto Gándara (@EGandaraC) May 30, 2021

Durazo realiza cierres escalonados

En tanto, el aspirante de la candidatura común Juntos Haremos Historia en Sonora, Alfonso Durazo Montaño, comenzó con sus cierres de campaña desde el pasado 25 de mayo por los diferentes municipios del Estado, antes de la cita con las urnas el próximo domingo 6 de junio.

Durazo Montaño se mantiene en la pelea en el estado a sólo quince días de la jornada electoral y sus encuentros con sus simpatizantes durante los recorridos continúan a lo largo de Sonora.

Su primer cierre de campaña fue en el municipio de Ures el pasado martes, a un costado de la Plaza Ignacio Zaragoza, en la colonia Centro.

Después viajó al municipio de Moctezuma, un pueblo de la Ruta del Río Sonora.

Quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a todos los sonorenses que quieren un cambio para nuestro estado. Sin ustedes, este movimiento para la transformación de #Sonora no sería posible. La construcción de un Sonora para todas y todos solo puede hacerse en conjunto.1/2 pic.twitter.com/v8dhes4inR — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) May 30, 2021

Durazo Montaño dijo que los cierres escalonados tiene la intención de recorrer la mayor cantidad de municipios, agradecer el apoyo ciudadano e invitarlos a votar el 6 de junio, en la elección más grande de la historia de México y en la que el equipo de campaña del candidato asegura que se hará historia en Sonora.

El próximo 6 de junio comenzaremos juntos un gobierno que transformará la vida de las y los sonorenses.



Este es nuestro momento. Es el momento de Sonora y de Puerto Peñasco.

#UnSonoraParaTodos#DurazoGobernador pic.twitter.com/KQH7c0DCsj — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) May 29, 2021

Mientras tanto, los candidatos Cuauhtémoc Galindo del partido Redes Sociales Progresistas y Rosario Robles de Fuerza por México continúan con sus actividades y recorridos por la entidad en donde hacen un llamado al voto y reiteran sus promesas de campaña.

Estamos en uno de los Pueblos Mágicos de Sonora, #Álamos; en el recorrido, compartimos nuestras ideas sobre la importancia de rescatar la economía e impulsar la cultura y turismo en el municipio. Necesitamos hacer que Álamos y #Sonora recuperen su grandeza. ¡Sigamos adelante! ✌🏻 pic.twitter.com/fhtn7A0xzl — Temo Galindo (@TemoGalindo) May 30, 2021

Estamos a 7 días de las elecciones SONORA necesita a la mejor opción, con las mejores propuestas. Este 6 de junio 🗳 VOTA @ROBLESROBLESFXM ✅ https://t.co/pryCs0vBI2 — Rosario Robles Robles (@ROBLESROBLESFXM) May 30, 2021

Lo mismo realiza Carlos Ernesto Zatarain González, candidato del PES, quien realiza recorridos acompañando a sus compañeros de fórmula pero para las diversas alcaldías en disputa.

Amanecimos caminando con nuestros candidatos a la Alcaldía y Diputado Local del municipio de Arivechi, un bello rincón de la sierra de nuestro majestuoso estado, donde habremos de cumplir cada compromiso establecido. #caminandoxsonora #bebogobernador #PorLaVidaYLaFamilia pic.twitter.com/wGuvyE9sDx — BeboZatarain (@BeboZatarain) May 28, 2021

