¡Se va al concierto! Sorprenden a abuelita de 82 años, sobreviviente de cáncer, con boletos de BTS en Chicago

¡Historias que conmueven! En Chicago, una abuelita de 82 años que sobrevivió al cáncer de mama, fue sorprendida por su nieta la darle unos boletos para ver a BTS en Estados Unidos, un regalo que la dejó sin palabras.

La historia de la abuelita se hizo viral en redes sociales, conmoviendo a las ARMY , nombre que llevan las fanáticas de la agrupación, de todo el mundo.

El grito de una fan de 82 años: Así sorprendieron Bubala, abuelita sobreviviente de cáncer de mama

En el video, publicado en las redes sociales de la nieta de la abuelita, se puede ver como está parada abriendo un sobre de papel, en el que vienen impresos los boletos para ver a BTS en Estados Unidos.

Al abrir el sobre, la mujer Bubala, como le dicen de cariño a la abuelita, se lleva las manos a su cara, para después soltar un grito de felicidad.

"Me voy a mantener viva para poder ver a mi chicos", dijo la abuelita, impactada por el regalo que le habían dado.

En la publicación la nieta de Bubala asegura que su abuela se merece todo el amor, además de ser una sobreviviente del cáncer de mama.

Actualmente, el video de Bubala cuenta con más de 580 mil likes y más de59 mil compartidos en TikTok.

Bubabla y su nieta se preparan para el regreso de BTS en marzo 2026

En una entrevista para un medio internacional, Bubala y su nieta contaron que este sería su primer concierto de BTS, después de haber visto a Suga, miembro de la agrupación, en el 2023.

Además, aseguró estar muy emocionada por el nuevo álbum de la banda de K-Pop, el cual sale en el mes de marzo.

El amor de esta abuelita por la agrupación surcoreana, demuestra que la música de BTS no tiene edad, por lo que todo el público puede disfrutar de ella.

¿Cuándo va BTS a Chicago 2026?

BTS visitará Chicago con su gira mundial 'ARIRANG', los días 27 y 28 de agosto en el Soldier Field. Hasta ahora no sé sabe si Bubala irá al concierto en esta ciudad o en otra parte de Estados Unidos.