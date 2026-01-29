¡De los conciertos al tribunal! Fans de BTS organizan equipo de abogados en México para defender a su comunidad

¡El poder de ARMY México! Las fans de BTS lanzaron una convocatoria para formar su propio equipo legal de abogados voluntarios para poder proteger a su comunidad de abusos, injusticias o malas practicas, como la de la reventa de boletos .

Hoy, las fans de la agrupación surcoreana, nos demuestran que su poder va más allá de romper récord de visualizaciones, ganar votaciones o agotar entradas.

Decenas de ARMY ofrecen su apoyo para defender a la comunidad

La convocatoria fue lanzada por la fanbase mexicana "BTSchastsMX", y está dirigida para profesionistas especializados en derecho Constitucional, Administrativo o Penal, con experiencia en su área.

"Buscamos abogados (as) para colaborar en 'Equipo Legal México', un proyecto para defender los intereses de nuestra comunidad ", explicaron en una publicación de redes sociales.

En los comentarios de la publicación, decenas de ARMY, fanáticas de la banda surcoreana, comenzaron a manifestar su interés por formar parte de este equipo legal y contribuir a esta gran causa. Otras ofrecen apoyo económico.

Actualmente, la fanbase mexicana se encuentra revisando las solicitudes de todas y todos los interesados, además de agradecer por la respuesta de ARMY.

Gracias por la respuesta ARMY, por ahora estamos revisando solicitudes y añadiendo a las personas que cumplen con el perfil.



Por favor manténganse al tanto en los próximos días 💜🙌 https://t.co/Q1BD16lhJf — BTSchartsMX🇲🇽 (@mxcharts) January 29, 2026

¡Más que un fandom! LA unión de ARMY para exigir respeto en México

En los comentarios de la publicación, algunas fanáticas compartieron el orgullo que sienten por ser parte de esta comunidad, asegurando que han demostrado ser más que un fandom.

"Somos un fandom de edades diversas dispuestas a todo por proteger a los chicos. Y hacer uso de nuestros conocimientos para que seamos respetados", compartió una usuaria en redes sociales.

A lo largo de los años, las fans de BTS han recibido insultos, burlas y comentarios negativos en redes sociales, y hoy, el escenario es completamente diferente. Demostraron el poder que tienen como comunidad, además de demostrar que puede existir un verdadero cambio cuando nos unimos y tomamos acción.

ALV se ponen mas rapido de acuerdo en chingarse a ticketmaster y ocesa, oigan no quieren estar a cargo de la secretaria de seguridad? Así barren a todos los malandros, narcos y corruptos? Se ve qui se le saben armys 🚬🗿 Atte: un fifas — Cruz Alejandro (@cruzzx455) January 28, 2026

¿Qué está pasando con la reventa de boletos de BTS en México 2026?

Ante la falta de respuestas clara por parte de la boletera, las fans de BTS han creado una petición para expulsar a Ticketmaster y OCESA de México debido a las malas prácticas en la venta de entradas de los conciertos de la banda surcoreana y otros eventos masivos.

Hasta el momento, la petición ya cuenta con más de 200 mil firmas verificadas a tan solo cuatro días de haberse creado.

Por ahora, la boletara y la empresa organizadora no han dado una declaración oficial respecto a las acusaciones.