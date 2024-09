Adán Augusto sostiene que Daniel Barreda estaba en CDMX el día que se discutió la reforma Judicial

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López , insistió en que el martes 10 de septiembre sí habló por teléfono con el emecista Daniel Barreda, aun cuando el senador de oposición justificó su ausencia durante la votación de la Reforma al Poder Judicial debido a que estaba en Campeche atendiendo una detención ilegal de su padre, y acusó presiones del oficialismo.

“No sé yo no conozco estas declaraciones. Y yo no opino sobre algo que no conozco”, declaró en entrevista.

¿Qué dijo Adán Augusto López sobre Daniel Barreda de MC?

Adán Augusto López Hernández, reafirmó sus declaraciones respecto a una conversación que tuvo con el senador del Movimiento Ciudadano (MC), Barreda. López Hernández indicó que el senador le comunicó que se encontraba en la Ciudad de México, lo que generó cierta controversia y cuestionamientos sobre la veracidad de su afirmación.

López Hernández fue claro y contundente: “Yo sostengo lo que dije ahí".

Respecto a las reformas constitucionales en discusión, López Hernández descartó la necesidad de contar con un voto panista para alcanzar la mayoría calificada.

“A nosotros no nos hace falta ningún voto. Ahora hubieron 86 votos cuando se requirió la mayoría calificada (...) Ya saben que yo no acostumbro a hablar a futuro. Vamos a esperar primero que inicie la discusión en comisiones, se dictamine y ya después al Pleno”.

El coordinador se refirió a una reciente reunión con Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Describió el encuentro como un “saludo de cortesía”, donde su papel fue facilitar la conversación entre ambos.

Barreda explica su ausencia durante la discusión de la reforma Judicial

Recientemente el emecista ofreció su versión y declaró que el pasado 10 de septiembre recibió una llamada alarmante de su madre en la madrugada, informándole que su padre había sido llevado a una comparecencia judicial en Campeche. Este evento lo llevó a dirigirse rápidamente a la sala de juicios orales donde se encontraba su padre, junto con el diputado Paul Arce.

“El día 10 de septiembre recibí una llamada telefónica de mi madre en la madrugada, en donde me decía que mi padre había sido a una comparecencia judicial en la ciudad de Campeche”

El senador permaneció 12 horas incomunicado y bajo condiciones extremadamente difíciles. Afirmó que le hicieron saber que, si se retiraba del lugar, su padre sería procesado, lo que generó una situación de alta tensión familiar y emocional.