Con Sputnik V, Conade vacuna a atletas concentrados en el CNAR

A fin de continuar con los procesos rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) inició este jueves la vacunación contra Covid-19 a los atletas y equipos multidisciplinarios que se encuentran concentrados en el “Programa de Reapertura del CNAR”.

En un comunicado, la comisión informó que personal militar fue el encargado de transportar los reactivos al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), bajo la supervisión de los Servidores de la Nación.

A 126 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, los atletas que se encuentran dentro de esta protección en el CNAR se reunieron desde temprana hora en el auditorio de dichas instalaciones, con sana distancia y cubrebocas, para recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

María Espinoza, campeona olímpica en 2008, entre los vacunados

Entre los atletas que fueron vacunados se encuentra María Espinoza, taekwondoín sinaloense que en los Juegos Olímpicos de 2008 se colgó la medalla de oro al competir en la categoría +67 kilogramos de este deporte.

Espinoza, triple medallista olímpica mexicana, agradeció a la Conade por recibir la primera dosis de la vacuna, para cumplir con los protocolos internacionales rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

En tanto, la medallista olímpica de clavados, Alejandra Orozco, usó el hashtag “Es por ti México” para agradecer en sus redes sociales, “que nos consideren a los atletas que queremos representar a México en los Juegos Olímpicos, dentro del grupo prioritario para la vacuna”.

La deportista aseguró que sentía mucha emoción por recibir la vacuna, además de una enorme responsabilidad de ser embajadora de México en esa justa deportiva.

Por su parte, el bicampeón panamericano de clavados, Kevin Berlín, publicó en sus redes sociales que este jueves había sido vacunado, por lo que se sentía tranquilo para seguir entrenando.

“Hoy recibí la primera vacuna como parte de la preselección a Tokio 2020, lo que me da tranquilidad de seguir entrenando y competir en el extranjero, no contagiarme y no regresar a contagiar. Agradecido con la decisión y con el personal de salud”, escribió.

