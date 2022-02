SSC despliega ‘Operativo Cupido 2022’ por 14 de febrero

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), anunció que desplegará el ‘Operativo Cupido 2022’ para reforzar la seguridad y la vigilancia de las 16 alcaldías este 14 de febrero.

Para esta acción policial, la SSC ocupará los esfuerzos de 10 mil policías y 670 patrullas, al igual que motocicletas, grúas, ambulancias y motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como un helicóptero de los Cóndores.

Los oficiales operarán en las plazas comerciales, zonas familiares, sucursales bancarias, cajeros automáticos y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Trolebús y Metrobús, durante el ‘Operativo Cupido 2022’.

Asimismo, la SSC estará presente en corredores gastronómicos y puntos turísticos del Centro Histórico, para dar apoyo a la ciudadanía y establecimientos en caso de que lo requieran.

SSC protegerá a los ciudadanos con la ayuda de las cámaras este 14 de febrero

Por otro lado, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, monitorearán las cámaras para dar aviso en caso de observar un delito este 14 de febrero.

Además, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito exhortaron a no estacionarse en doble fila, atender las indicaciones, respetar accesos vehiculares y peatonales. El ‘Operativo Cupido 2022’ también incluye mantener las salidas de emergencia despejadas.

SSC emite recomendaciones de seguridad y sanidad este 14 de febrero

Para los ciudadanos, las recomendaciones van desde no retirar dinero en efectivo y no contar dinero en lugares públicos. Igual recomiendan no utilizar máquinas expendedoras en caso de presentar una anomalía.

Para prevenir nuevos brotes de Covid-19, las autoridades anunciaron que verificarán que los protocolos de sanidad se lleven a cabo en todo momento, por lo que el uso de cubrebocas y gel antibacterial será obligatorio este 14 de febrero .

Finalmente, la SSC pide no perder de vista a los niños ni sus pertenencias personales u objetos de valor durante las celebraciones. En caso de necesitar apoyo, acercarse a los policías más cercanos o bien, pedir ayuda al 911.