Cierran páginas digitales por presuntos nexos con el crimen organizado en Chiapas

Autoridades de Chiapas dieron un golpe a lo que calificaron como “crimen digital”. La Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chiapas y el Poder Judicial del Estado de Chiapas, inhabilitó diversas páginas digitales y cuentas en redes sociales que están bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Entre los espacios digitales desactivados se encuentran perfiles identificados como “Chiapas Crudo”, “Tabo Ruiz”, “Marino Militar” y “Lupita Álvarez Jiménez”. De acuerdo con las autoridades, estas cuentas estarían relacionadas con la difusión de contenidos que podrían afectar el orden público y la seguridad en la entidad.

¿Por qué fueron inhabilitadas estas cuentas digitales en Chiapas?

Según el comunicado oficial, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo desarrolló diversas líneas de análisis en torno a estos perfiles digitales.

Durante las indagatorias se detectaron indicios de que dichos espacios podrían estar siendo utilizados como instrumentos para difundir contenidos presuntamente vinculados con estructuras delictivas o con la manipulación informativa.

Tras el análisis jurídico correspondiente, se determinó proceder con la inhabilitación de las cuentas mientras continúan las investigaciones. Las autoridades señalaron que las diligencias siguen en curso para identificar y deslindar responsabilidades de las y los administradores.

Continúan las investigaciones en cuentas digitales en Chiapas

Las autoridades estatales dejaron claro que el proceso no termina con el cierre de las páginas. Las carpetas de investigación siguen abiertas y se realizan diligencias para esclarecer los hechos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo advirtió que el uso de plataformas digitales para la comisión de conductas ilícitas, la generación de narrativas que puedan estar vinculadas con grupos criminales o la difusión de contenido ilegal será investigado y, en su caso, sancionado conforme a la ley.

Además, reiteraron que estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno estatal para evitar que las redes sociales sean utilizadas como herramientas al servicio de intereses ilícitos.

Las autoridades también hicieron un llamado a la población para actuar con responsabilidad en el entorno digital. Recomendaron no compartir contenido de origen dudoso, evitar la difusión de información ilícita y denunciar cualquier perfil o página que pudiera estar relacionada con actividades delictivas.

En un contexto donde las redes sociales tienen un alcance masivo e inmediato, el manejo de la información se vuelve clave. Las investigaciones continúan y será en las próximas semanas cuando se conozcan más detalles sobre el avance de los casos.

Mientras tanto, el cierre de estas cuentas marca un precedente en la vigilancia y regulación del uso de plataformas digitales en Chiapas.