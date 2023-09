Tras presumir la baja de delitos en el país, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez, anuncio que próximamente el gobierno federal enviara una iniciativa de reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaria de la Defensa Nacional, Sedena.

Ante diputados de Morena dijo que este un reto y una prioridad del gobierno para garantizar la paz y la seguridad por lo que urgió a los legisladores a reforzar el trabajo para ganar el respaldo ciudadano en las elecciones del próximo año y lograr la mayoría calificada en el Congreso.

Rosa Ícela Rodríguez, señaló qué la Secretaria de Seguridad, es de nueva creación y no tiene infraestructura para hacerse cargo de la Guardia Nacional.

“No hay en la Secretaria un instituto para la seguridad social de las Fuerzas Armadas, esto que significa, pues, que no hay un hospital militar, que no hay un servicio de salud, que no tienen muchas de las condiciones para sacar adelante la seguridad de sus elementos. No tenemos tampoco un Colegio Militar que forme, que fortalezca la capacitación de los mandos de la Guardia Nacional, entonces no es solamente un capricho, que digamos no, es que e s una buena capacitación que están recibiendo de parte de la Secretaria de la Defensa Nacional los compañeros de la guardia nacional”, apuntó.

Rosa Icela pide una victoria electoral contundente

La responsable de la Secretaria de Seguridad del gobierno federal remató “por ello es necesario que la victoria electoral sea contundente, repetir hazaña anterior y ganar las cámaras para poder impulsar los cambios legislativos que permitan seguir dando curso a este movimiento que busca la pacificación del país”.

En reunión plenaria de los diputados de Morena, pidió impulsar reformas que permitan castigar con mayor rigor el narco menudeo y tipificar como delitos graves la extorsión y el cobro de piso, flagelos generadores de violencia.

La secretaria de Seguridad también hablo de política. “Así como hoy hablamos de cardenismo y zapatismo como grande s parteaguas en las historias de México, las nuevas generaciones de mexicanos hablaran del humanismo mexicano y del obradorismo, movimiento social que regreso la esperanza y dignidad a todos los mexicanos, pero sobre todo a los que menos tienen”.