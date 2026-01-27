¿Arriba de los 2 mil pesos? Sube el precio de la canasta básica en México en 2026; lista de estados más caros

La canasta básica en México comenzó el año impactando el bolsillo de millones de familia, al registrar un aumento importante en el precio de la compra de insumos, pero ¿cuánto cuesta ir al supermercado en 2026?

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México 2026?

¡A preparar la cartera! La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que la canasta básica aumentó $25.98 pesos, una variación de 1.29% de diciembre 2025 a enero 2026, pero ¿en cuánto está?

El precio de la canasta básica en México se ubica en $2 mil 046.45 pesos , una cifra que preocupa a millones de familias mexicanas,

Estados donde la canasta básica es más cara en 2026

De acuerdo con la ANPEC , los estados que registraron un aumento en el precio de la canasta básica son los siguiente:



Yucatán.

Querétaro.

Michoacán.

Veracruz.

Quintana Roo.

Lista de alimentos y productos que aumentaron de precio en 2026

Por otro lado, los productos que subieron de precio en la primera quincena del 2026 son:



Cigarros - De: $88.25 a $116.19 pesos.

Café soluble - De: $145.31 a $156.59 pesos.

Tomate verde - De: $39.61 a $42.42 pesos.

Chile poblano - De: $50.75 a $54.19 pesos

Chile jalapeño - De: $39.01 a $41.61 pesos

ANPEC: la Canasta Básica Alimentaria promedió $2,046.45 y subió 1.29% en el último mes. En un contexto de mayor incertidumbre comercial, los precios y la inversión se vuelven más vulnerables. #BoletínSemanalANPEC pic.twitter.com/m5ocFVUHXc — ANPEC (@ANPECmx) January 20, 2026

¿Cómo está la economía de México en 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación de México se ubicó en 3.77% en las primeras dos semanas de enero 2026, cifra mayor a los 3.69% registrados al cierre del 2025.

La cifra se aleja del objetivo clave de Banxico, que busca ubicarla en #% con variación porcentual para el tercer trimestre de este mismo año.

Entre los productos que subieron de precio están: Limón, cigarros, refrescos envasados, jitomate, productos del cabello, servicios domésticos, servicios de electricidad, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como la vivienda y restaurantes y similares.

💸📈 La #inflación anual en #México subió a 3.77% durante la primera quincena de enero de 2026, nivel superior al 3.69% registrado en diciembre pasado.



Lo que más aumentó de precio en dicho periodo fueron: el limón, los cigarros, los refrescos envasados, el jitomate y los… pic.twitter.com/ySidPbm4sx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.