Durante la conferencia mañanera de este miércoles 4 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que será Ruy López Ridaura quien tome el lugar como subsecretario de Salud tras la salida de Hugo López-Gatell, pues este contenderá en el proceso interno de Morena para ser coordinador de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México (CDMX) en las elecciones 2024.

"Ruy López Ridaura estaba como segundo de Hugo, es muy bueno, responsable, profesional, científico”, señaló el mandatario.

#EnLaMañamera | Ruy López Ridaura será el nuevo subsecretario de Salud. Sustituye a Hugo López Gatell quien renunció a su cargo para buscar candidatura de #Morena a la jefatura de gobierno de la #CDMX

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¿Quién es Ruy López Ridaura, nuevo subsecretario de Salud?

Desde la salida de Hugo López-Gatell al frente de la subsecretaría de Salud, adelantó que su sitio sería ocupado por Ruy López. Hasta antes de esa medida, se desempeñaba como director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

Es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también realizó una maestría en Epidemiología Clínica. Además, cuenta con un doctorado en la Universidad de Harvard en Epidemiología Nutricional.

Se ha involucrado en investigaciones de la salud de las mujeres, específicamente la lucha contra el cáncer de mama y tiene experiencia en la implementación de estudios epidemiológicos en México.

Fue el responsable del Instituto Nacional de Salud Pública en la división de investigación de enfermedades crónicas del 2005 al 2007. También condujo una encuesta representativa a 2 mil 666 individuos durante el brote de influenza A (H1NI).

¿Por qué salió Hugo López-Gatell de la subsecretaría de Salud?

Fue el pasado 22 de septiembre cuando el presidente López Obrador confirmó el destape de Hugo López-Gatell y su salida como subsecretario de Salud. El morenista dijo que al menos una decena de integrantes de su equipo de trabajo se encuentran alistando sus renuncias porque buscarán participar en los procesos internos para un cargo rumbo a elecciones 2024.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que una decena de integrantes de su equipo de trabajo alistan sus renuncias porque buscarán candidaturas para elecciones 2024, confirma que López Gatell buscará candidatura de #Morena a jefatura de gobierno de #CDMX… pic.twitter.com/KIeRhOb9cu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2023

“Como 10 (...). Me dijo el doctor López-Gatell, yo creo que va a despedirse agradecerles a todos. Todos me han ayudado, todos son servidores públicos”, dijo durante la conferencia mañanera.