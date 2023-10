¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del miércoles 4 de octubre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este miércoles 4 de octubre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

AMLO critica resolución del INE para eliminar mensaje previo a las mañaneras

Tras la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) para que el presidente eliminara el mensaje previo a las conferencias mañaneras, el mandatario colocó uno nuevo con la leyenda:

“El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”.

Nuevo subsecretario de Salud tras salida de López-Gatell

Ruy López Ridaura será el nuevo subsecretario de Salud. Sustituye a Hugo López Gatell quien renunció a su cargo para buscar candidatura presidencial de Morena.

AMLO anuncia compra de tres hospitales

El presidente López Obrador confirmó que comprará tres hospitales públicos que son operados por particulares: “Ya se está hablando con los dueños de estos hospitales y ya están aceptando que se lleve a cabo la compra”, dijo.

