Suegra le roba bebé y lo registra como suyo en Veracruz

Después de casi tres meses Brenda recuperó a su bebé. Su caso conmovió a los veracruzanos, porque fue separada de él a los pocos días de nacido, no puede ocultar su felicidad tras momentos de angustia luego de que su suegra se lo llevara y no le permitieran verlo.

Suegra le roba a bebé y lo registra como suyo en Veracruz

“Me siento feliz, me siento contenta, no puedo dejar de sonreír, me duelen los pómulos, estoy feliz porque estoy con mi hijo”, expresó Brenda Lizbeth Canché Castañeda, quien recuperó a su bebé.

Al tener a su bebé, Brenda, quien sufría violencia por su pareja, se sintió protegida por su suegra, pero afirma que la única intención era quedarse con su bebé.

Relata que con engaños, se lo pidió para llevarlo al médico y no regresó. Lo asentó y presentó como su hijo.

“Yo confié en ella, ya que me manipulaba y me hacía creer que no tenía a nadie más, me alejó de mi familia y ahora sé por qué, desde el inició lo estaba planeando, dijo a su novio que estaba embarazada, cuando tuve a mi hijo le hizo creer que ella lo había tenido y lo había tenido a los siete meses y mi hijo pesó 3 kilos 400 y el señor creyó en ella”, relató Brenda Lizbeth.

Interpone denuncia

Desesperada interpuso denuncia ante la Fiscalía del Estado, se emitió alerta amber para la búsqueda del pequeño, y finalmente, la suegra lo entregó a las autoridades. Le realizaron pruebas de ADN y se confirmó el parentesco del menor.

Ahora sigue el proceso legal, primero para invalidar su acta de registro y para fincar responsabilidades contra los presuntos responsables.

“La abuela registró como hijo suyo el bebé, ahorita procede solicitar la anulación del acta ante los juzgados, es una por parte de lo civil, después registrarlo, es todo un procedimiento, no es una cosa tan pequeña y continuar con lo penal y lo civil hablamos de dos o tres procesos que hay que continuar"”, reveló Evangelina Naranjo, abogada.

Brenda y a su pequeño al que llamará Becker, finalmente están juntos y esperan justicia.