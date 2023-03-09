Con un sueldo de hasta 167 mil pesos al mes: Los beneficios que Edmundo Jacobo tiene en el INE

Este jueves 9 de marzo, un Tribunal Federal ordenó, por unanimidad, restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, (INE); sin embargo, aún se puede presentar una impugnación. ¿A cuánto asciende el sueldo del funcionario y qué beneficios perdería tras su posible salida del órgano electoral?

Uno de los argumentos del Tribunal Federal fue que Edmundo Jacobo había sido designado como secretario Ejecutivo para el periodo febrero de 2020 a febrero de 2026 en el INE y no existe motivo para cesarlo en sus funciones.

Tras la publicación del Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y, por consiguiente, su entrada en vigor, el secretario del Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, fue cesado de su cargo. Por esta razón, el órgano electoral presentó una impugnación ante el Tribunal.

|Twitter

¿Cuál es el sueldo de Edmundo Jacobo en el INE?

Originario de Hermosillo, Sonora, Edmundo Jacobo, ha desempeñado el cargo de secretario Ejecutivo del INE durante los últimos 15 años.

De acuerdo con el Manual de Remuneración para los Servidores del INE, publicado en el DOF y el portal de transparencia del mismo, Lorenzo Córdova Vianello, consejero Presidente del órgano electoral, percibe un sueldo de más de 262 mil pesos.

En ese sentido, el sueldo de Edmundo Jacobo tiene un sueldo de 167 mil 617 pesos mensuales, asimismo, percibe una cantidad de 11 mil 970 pesos al mes por gastos relacionados con la alimentación.

Edmundo Jacobo, secretario Ejecutivo del INE

|TW/@maximoam_

¿Con qué beneficios cuenta Edmundo Jacobo en el INE?

Edmundo Jacobo cuenta, además del sueldo de casi 168 mil pesos al mes, con algunos beneficios por parte del INE:



Automóvil con chofer y con gasolina incluida.

Seguro colectivo de retiro.

Seguro de gastos médicos mayores.

Seguro de separación individualizado.

Prima vacacional y prima quincenal.

Aguinaldo.

Gastos funerarios.

Vacaciones.

Al año, Edmundo Jacobo suma la cantidad de más de 4 millones al año en su cargo del INE.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para este 2023, para Edmundo Jacobo el mínimo que podía percibir de prestaciones era de 42 mil 766 pesos y el máximo de 72 mil 768 pesos.

Edmundo Jacobo fue reelecto por un plazo de seis años más, es decir, antes de la entrada en vigor del Plan B de la Reforma Electoral, por lo que tendría que cesar del cargo hasta 2026, con un total de 21 años trabajando en el INE.

