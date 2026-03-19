Abaten a sujeto que robaba cables y agredió a policías en Guadalupe, Nuevo León

La tarde de este miércoles 18 de marzo, un hombre fue abatido por policías del municipio de Guadalupe, luego de que intentara agredirlos con un machete mientras cargaba a un menor de edad en Nuevo León.

El ataque generó momentos de tensión. Incluso, en videos difundidos, se pudo observar cómo los elementos de seguridad persiguen al hombre en calles de la Colonia Valles del Sol.

Reporte por quema de cables desata agresión en Nuevo León

Alrededor de las 13:30 horas se recibió el reporte de un hombre que presuntamente quemaba cables para extraer el cobre, en plena vía pública. Al llegar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública localizaron a un hombre de entre 35 a 40 años, que portaba un machete.

Desde el primer momento, el sujeto mostró una actitud bastante agresiva, sujetando el pequeño que lo acompañaba, y con el arma en la otra mano comenzó a amenazarlos.

Ante la situación, los policías solicitaron refuerzos y trataron de contenerlo; sin embargo, el hombre intentó agredir a uno de los uniformados, desencadenando una persecución.

Un hombre armado con machete fue abatido por policías en Guadalupe, colonia Valle del Sol. ⚠️

Intentó agredir a los oficiales tras quemar basura y cobre en la vía pública.

Las autoridades realizan investigaciones y levantamiento de indicios.https://t.co/UD6MATl8aj pic.twitter.com/cNTNnc9qaB — INFO7MTY (@info7mty) March 18, 2026

Abaten a presunto agresor en Guadalupe, Nuevo León

En los videos que circulan, se observa cómo el tipo, aún con el pequeño, intenta huir, mientras los uniformados lo persiguen.

Reportes locales señalaron que durante el enfrentamiento, el hombre intentó atacar directamente, por lo que los elementos de seguridad tuvieron que accionar el arma.

Tras los disparos, el agresor cayó abatido en el lugar. Minutos más tarde, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades informaron que se dio aviso al Ministerio Público, que será el encargado de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué pasó con el niño?

El niño quedó bajo resguardo, según informó la Policía de Guadalupe. Además, se activaron los protocolos de protección en coordinación con la Policía de la Mujer, para determinar su identidad y si tenía relación familiar con el agresor, o si fue secuestrado.

El hecho ha generado impacto en la zona metropolitana de Monterrey, no solo por la violencia del suceso, sino por el riesgo en el que se encontraba el menor durante la agresión.