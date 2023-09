Sujeto camina peligrosamente en puente de Quintana Roo

De forma peligrosa es como fue captado un hombre al caminar por el barandal de un puente vehicular de Solidaridad, Quintana Roo, desde un vehículo una pareja graba como el sujeto se movía peligrosamente por el barandal en un momento casi a punto de caer, el hombre se sabe que tiene 37 años y es originario del estado de Tabasco, fue con la ayuda de oficiales motorizados de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad salvaron la vida del hombre, posteriormente el hombre de 37 años originario de Tabasco, fue trasladado a la corporación municipal para recibir apoyo integral del Grupo de Atención a la Violencia Familiar y de Género,

Esto fue lo que dijo Arturo Pech, Director de Tránsito de Solidaridad respecto al hecho:

” Hay un momento en que se acercan y lo detienen para que no se tire, es una persona que estaba pasando un momento depresivo manifiesta que su familia lo abandonó que su hermano no lo quiere que perdió a sus hijos allá en Tabasco “

Es el segundo caso en el año donde una persona trata de aventarse de un puente

Hasta el momento van dos casos de personas que se quieren aventar desde un puente en el año en Solidaridad, sin embargo en lo que va de este 2023 suman 50 personas se han quitado la vida en este municipio, los expertos de la salud dice que se deben hablar y orientar de forma adecuada a quienes tienen pensamientos suicidas, ya que es el primer paso para la búsqueda de ayuda especializada.

Asó lo dice Carlos Contreras, Secretario de Salud Física y Mental Municipal:

” Esta sensación de no saber qué hacer, de querer salir corriendo de no poder más, decirles no están solos, tenemos un equipo de profesionistas y de profesionales destinados para el acompañamiento “