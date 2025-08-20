VIDEOS: Sujeto choca contra veterinaria en Carolina del Norte y causa explosión

Un grave accidente ocurrido en Wilmington, Carolina del Norte, Estados Unidos dejó a un hombre detenido bajo una fianza de 100 mil dólares por conducir en estado de ebriedad, luego de que causara un choque y ello generara más de una explosión en una veterinaria en construcción.

El incidente sucedió el martes 19 de agosto de 2025, alrededor de las 11 de la mañana, cuando Jason Beach chocó su vehículo contra el edificio en construcción de Eastern Carolina Veterinary Referral y dañó un tubo de gas.

Explosión masiva en Carolina del Norte tras choque contra tubo de gas

Según el jefe de bomberos Steve Mason, “Escuchamos la llamada de auxilio, y esas son las peores palabras que un jefe de bomberos puede oír.” La colisión causó una ruptura en el tubo de gas que minutos después detonó, desencadenando una explosión que destruyó parcialmente el edificio y llenó las calles de caos y cenizas. Ian Cross, testigo presencial, describió la escena a la cadena CNN: “Fue como estar en guerra. Un edificio explotó literalmente y cada parte se vino abajo.”

Seconds after an explosion in Wilmington late this morning. Notice how high the debris was lofted. A major fire began afterwards. (Video from Jordan Branyon) pic.twitter.com/KeUMAh16OB — Matthew Huddleston (@MatthewHWx) August 19, 2025

Dulce Martínez, quien trabaja cerca del lugar, añadió: “Nos preguntamos si alguien había chocado en el estacionamiento trasero. Cuando nos acercamos, vimos todas las cenizas desde arriba.” Afortunadamente, el lugar estaba desocupado porque permanecía en construcción, evitando así víctimas fatales.

Cuatro bomberos heridos tras segunda explosión en el lugar

La tragedia no terminó con la primera detonación. Mientras los bomberos atendían la emergencia, una segunda explosión dejó a cuatro miembros del equipo heridos. Tres de ellos ya fueron dados de alta, pero el cuarto fue trasladado a un hospital con quemaduras severas. El jefe Mason destacó la suerte que tuvieron: “El mensaje del día es que tuvimos mucha fortuna.”

Wilmington, North Carolina: A driver crashed into Eastern Carolina Veterinary Referral, rupturing a gas line, causing an explosion and fire.



The building, under renovation, was heavily damaged. Three firefighters were injured: one with severe burns, two with… pic.twitter.com/02tU50biR2 — GeoTechWar (@geotechwar) August 19, 2025

Luego de varias horas de trabajo, las autoridades lograron despejar la calle New Centre Drive y reabrirla alrededor de las 18:00 horas de ayer, mientras continúan los daños en el edificio afectado. Por su parte, Jason Beach enfrenta múltiples cargos, entre ellos, un choque y posterior fuga, así como conducción imprudente y está programado para comparecer en la corte este miércoles 20 de agosto.

