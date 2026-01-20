¡Todo les male sal! Sujetos roban 200 mil pesos, chocan y terminan detenidos en Iztacalco

¡No les salió bien! En las primera horas de este 20 de enero 2026, cuatro sujetos fuero detenidos tras robarle 200 mil pesos a un hombre de 63 años de edad en las calles de la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México ( CDMX ).

La víctima cuenta que fue amagado con un arma de fuego para después ser despojado de su dinero en efectivo; uno de los delincuentes ya había estado en prisión por robo.

Persecución termina con los delincuentes estampados contra otro vehículo

Tras el presunto robo a mano armada, los cuatro delincuentes huyeron del lugar a bordo de una motocicleta de color negro que era manejada por otro sujeto para escapar sobre la avenida Plutarco Elías Calles.

Al estar lejos del lugar, los responsables abandonaron la motocicleta y subieron a un vehículo de color azul para seguir con la huida; sin embargo, se desató una persecución que terminó sobre la Rojo Gómez y la Av. Ignacio Zaragoza.

La persecución terminó cuando los cuatro delincuentes, se estrellaron contra una banqueta, un poste y otro automóvil, lo que permitió que la policía capitalina lograra capturarlos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pusieron a los cuatro detenidos a disposición de la Fiscalía de la CDMX, así como el dinero recuperado y un arma de fuego.

#Importante | Tras una persecución y gracias a la coordinación entre personal en campo de la @SSC_CDMX y monitoristas del #C2Norte, se recuperaron 200 mil pesos en efectivo y cuatro probables responsables de #RoboATranseúnte fueron detenidos en calles de @IztacalcoAl



Mis… pic.twitter.com/77cMnBD3Ax — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 20, 2026

Unos de los asaltantes tenía un ingreso a prisión por robo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reveló que los responsables del robo tienen 45, 27, 26 y 25 años de edad; sin embargo, no se ha revelado su identidad.

El detenido de 45 años de edad, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo agravado en el año, 2004, además de una carpeta de Investigación por el delito de Extorsión en el año 2022.

Los 200 mil pesos, el arma de fuego, la motocicleta y los vehículos asegurados, también fueron puestos a disposición de agentes del Ministerio Público, quienes abrirán la carpeta de investigación correspondiente.