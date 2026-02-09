El detalle mexicano de Green Day en el Super Bowl 2026

En el Super Bowl 2026, además del show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny , la presentación inicial del evento estuvo a cargo del icónico grupo Green Day, que interpretó algunos de sus grandes éxitos.

No obstante, Billie Joe Armstrong tuvo un detalle muy mexicano al saltar al escenario del Levi’s Stadium el domingo 8 de febrero de 2026: usó una medalla con un dije de la Virgen de Guadalupe.

¿Billie Joe, ya eres mexicano? El vocalista de Green Day sorprende con la Virgen de Guadalupe

La medalla es de color plateado, la cual estaba en el cuello del intérprete mientras cantaban temas como “Good Riddance” y “Holiday” al inicio del Super Bowl LX.

Y ahora que el Billie Joe salió Guadalupano, ¿Green Day serán los próximos cantadores de Las Mañanitas a La Virgen? 🤔 pic.twitter.com/sDEVwGPNKd — Erick Guadarrama (@ErickRackas) February 9, 2026

Cabe recordar que la Morenita del Tepeyac es una de las figuras religiosas más veneradas en México y Latinoamérica. En 1531, la Virgen se la apareció en al menos cuatro ocasiones a Juan Diego, para pedirle que construyera una iglesia en su honor. La última vez, el 12 de diciembre, ella colocó varias rosas en la tilma, para que después Juan Diego la llevara al obispo. La imagen de la Virgen de Guadalupe apareció en la tilma cuando abrió su manto.

El silencio de Green Day: ¿Por qué omitieron la frase "MAGA agenda" en el Super Bowl?

Uno de sus temas, “Holiday”, tenía una frase que decía “Sieg Heil to the president Gasman”, en referencia al entonces presidente estadounidense George W. Bush (ya que el tema fue lanzado en 2004) el cual fue eliminado.

Green Day contra el ICE: El antecedente que encendió la polémica antes del partido

Además, cuando Green Day cantó “American Idiot” Billie Joe Armstrong recientemente ha cambiado una parte de las letras al agregar la línea “I’m not part of a MAGA agenda” (No soy parte de la agenda de Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), pero en esta ocasión evitó dicha frase y la sustituyó por un solo de guitarra.

Cabe recordar que apenas el viernes 6 de febrero de 2026, en un concierto en San Francisco, Armstrong llamó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a que “dejaran sus trabajos de mierda”.