“Charlie entregó su vida por nuestra nación”: Erika Kirk promete continuar el legado de su esposo

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha sacudido la vida política en Estados Unidos y provocado reacciones de indignación en todo el país. Su esposa, Erika Kirk, rompió el silencio este viernes 12 de septiembre de 2025, con un mensaje cargado de dolor, fe y determinación.

Durante un discurso público, Erika afirmó: “Haré de tu movimiento la cosa más grande que esta nación haya visto jamás”, subrayando que no permitirá que el legado de su esposo se desvanezca tras su muerte.

¿Qué dijo la esposa de Charlie Kirk?

Visiblemente conmovida, Erika describió a Charlie como un hombre que “entregó su vida por mí, por nuestra nación y por nuestros hijos”, destacando su compromiso con los valores de fe, patriotismo y amor a Dios. “Nunca tendré palabras para describir la pérdida que siento en mi corazón. Sé que Dios entiende este dolor aunque yo no pueda hacerlo”, expresó.

La viuda de Kirk también lanzó un fuerte mensaje contra los responsables del atentado: “No tienen idea de lo que han hecho. Si pensaban que el movimiento de mi esposo era poderoso antes, no saben lo que acaban de desatar en todo este país y en el mundo”.

¿Qué se sabe del asesinato de Charlie Kirk?

El atentado ocurrió en un foro universitario y ha sido calificado como otro episodio de la creciente violencia política en el país. El FBI, en voz de su director Kash Patel, confirmó que el sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años y originario de Utah, fue detenido el jueves por la noche, unas 33 horas después del ataque armado.

El joven habría disparado contra Kirk, lo que provocó la muerte inmediata del activista. Robinson se encuentra bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Apoyo político y personal tras la tragedia

En su intervención, Erika agradeció las muestras de apoyo de Donald Trump, presidente de EU, y del vicepresidente J.D. Vance, así como de las fuerzas de seguridad que actuaron tras el ataque. La líder viuda relató además el momento en que tuvo que contarle a la hija de tres años de la pareja sobre la muerte de su padre, calificando ese instante como el más doloroso de su vida.

Lejos de anunciar un repliegue, Erika dejó claro que la misión de su esposo continuará más fuerte que nunca: “El movimiento no morirá. Me niego a permitirlo. No lo hará”, dijo con firmeza, advirtiendo que la lucha que Charlie inició ahora tiene una nueva fuerza impulsada por su pérdida.