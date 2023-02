Kansas City se llevó el Super Bowl LVII tras derrotar a Philadelphia, pero por un momento, las redes colapsaron por el espectáculo de medio tiempo de Rihanna, quien deslumbró de rojo, cantando por los aires y embarazada, por lo que como cada año con todos los artistas, los memes deslumbraron en redes sociales.

Desde los bailarines vestidos de blanco y asimilados a bombones, hasta el baile que pidieron sus fans con el vientre sobre el suelo, a continuación te dejamos algunos de los memes que sobresalieron por la particular presentación de Rihanna en este 2023.

Cabe recordar que la cantante originaria de Barbados regresó a los escenarios luego de siete años y aprovechó el final de su presentación para anunciar su segundo embarazo. Lo hizo desde una plataforma aérea y ante un State Farm Stadium repleto en Arizona.

Super Bowl LVII: Los mejores memes que dejó el show de Rihanna

¿Cuánto duró el show de medio tiempo de Rihanna?

La presentación de Rihanna en el Super Bowl 2023tuvo una duración de 15 minutos y 45 segundos. Abrió con la canción de Bitch Better Have My Money y entre los momentos más destacados resalta la apertura, pues con una toma cinematográfica y desde lo más alto del estadio, la siete veces ganadora del Grammy se presentó ante más de 60 mil espectadores.

Por otro lado, también llamó la atención cómo a mitad del espectáculo, la cantante aprovechó un espacio para verificar su maquillaje con un pequeño espejo de mano, algo que también llamó la atención en redes y fue replicado en distintos videos.

Cabe destacar que durante toda la presentación, la actitud de Rihanna fue la que maravilló a sus aficionados, pues lució empoderada, con autoridad y presumiendo su cuerpo, en especial el vientre, pues fue muy notorio el vestuario que utilizó para presumir su nuevo embarazo. Fue al final de la presentación y en lo más alto de la plataforma cuando lo reveló ante el público.

