Esta es la razón por la que Metallica jamás ha actuado en el medio tiempo del Super Bowl

El Super Bowl es un evento deportivo llamativo en el cual los seguidores del futbol americano esperan con ansias cada año. Sin embargo, el show de medio tiempo también es de los más esperados, debido a los artistas que presentan.

En poco más de 15 minutos, diversos grupos musicales y cantantes han tenido proyección mundial y brindan lo mejor de sus repertorios. El primero que lo hizo con gran espectacularidad fue Michael Jackson. Aunque otros artistas les han ofrecido esta oportunidad, lo han rechazado, tal es el caso de la banda Metallica.

¿Por qué Metallica jamás ha actuado en el show de medio tiempo de la NFL?

James Hetfield, líder de la banda de trash metal, aseguró en 2016 que ellos no están interesados en tocar en el show de medio tiempo de un Super Bowl.

“No puedo bailar, no puedo saltar. No soy un acróbata, no estoy en un show de variedades, ¿sabes? Somos artistas, somos una banda. Amamos tocar canciones. No vamos a volar por los aires en una estrella brillante con un unicornio”, aseveró el vocalista de Metallica en una entrevista para el programa de radio de Nikki Sixx.

Hetfield agregó que evento más relevante de la NFL ese trata “menos de la música y más sobre el espectáculo”.

Otros artistas que han rechazado el medio tiempo del Super Bowl



Aunque otros cantantes les han pedido que puedan participar en el show de medio tiempo del Super Bowl, lo han rechazado.

Adele

Durante un concierto en Los Ángeles en 2016, Adele rechazó los rumores que indicaban que supuestamente participaría en el show del Super Bowl para el año siguiente.

“Vamos, ese show no es sobre la música Y realmente, no puedo bailar o nada como eso. Fueron muy amables, me lo pidieron, pero dije que no”, afirmó la cantante británica en esa ocasión.

Rihanna

La cantante barbadense afirmó en 2019 que rechazó el show de medio tiempo del Super Bowl por diferencias políticas, esto después de que Colin Kaepernick protestó contra la brutalidad policíaca en 2016 al arrodillarse durante el himno nacional y posteriormente no fue contratado por ningún equipo de la NFL.

“Simplemente no podía venderme. No podía ser una facilitadora. Hay cosas dentro de esa organización con las que no esto de acuerdo en absoluto y no estaba dispuesta a ir a servirles de ninguna manera”, afirmó en 2019 a la revista Vogue.

Para septiembre de 2022, Rihanna confirmó que actuaría en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023, donde además confirmó su segundo embarazo.

Jay Z

Aunque el rapero Jay-Z produjo el show de medio tiempo del Super Bowl en 2020, rechazó subir al escenario, ya que le pudieron específicamente que cantara su tema “Run This Town” con Kanye West y Rihanna, a lo cual se negó, ya que no le agradó que le pidieran que le obligaran a llevar a ciertos artistas para su presentación, afirmó al medio The New York Times.

Cardi B

En 2019, Cardi B admitió que fue un “sacrificio” rechazar cantar en el Super Bowl, pero lo hizo en apoyo a Colin Kaepernick.

¿Quién cantará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024?

El cantante Usher, quien es célebre por interpretar géneros del R&B, dance y pop, estará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2024 el próximo domingo 11 de febrero de 2024.