¡Siempre no! Suprema Corte cancela el uso de camionetas de lujo para ministros

Lo que comenzó como una renovación de vehículos para los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó en una retractación pública. Después de que se confirmara la compra de nueve camionetas de lujo y blindadas, las y los ministros informaron su decisión de no utilizarlas.

A través de un mensaje oficial, señalaron que iniciarián el proceso para devolver las unidades o, en su caso, entregarlas a jueces y magistrados que enfrenten riesgos reales en el desempeño de sus funciones.

Por qué los ministros no utilizarán las camionetas de lujo

Según la nueva postura del Máximo Tribunal busca dar un destino distinto a los vehículos que superan el millón de pesos por unidad. La Corte explicó que este movimiento se realizará bajo la normativa vigente, priorizando que los vehículos sirvan de protección para juzgadores que realmente se encuentran en situaciones vulnerables.

Para precisar los detalles de esta cancelación y el proceso administrativo que seguirá, la institución convocó a una conferencia de prensa para el día de mañana en sus instalaciones.

Por qué los ministros compraron camionetas de lujo

Antes de este cambio de opinión, la SCJN había defendido el gasto argumentando que se realizó en estricto apego a las reglas internas emitidas en 2019. Estas normas establecen que el parque vehicular de los ministros debe renovarse cada cuatro años —o antes si es necesario— para garantizar la seguridad de quienes tienen altas responsabilidades.

La Corte insistía en que los autos anteriores ya no eran seguros para la operación diaria y la integridad personal de sus integrantes.

Inversión millonaria bajo la lupa de la austeridad

La polémica creció cuando se reveló que las nueve camionetas de estreno representan un gasto que supera el millón de pesos por vehículo. Aunque la institución justificó inicialmente la compra como una medida de protección necesaria, el gasto millonario cuestionó de manera directa el lema de "austeridad" que se práctica acutalmente en el poder.

Qué pasará con las camionetas de lujo

Una de las alternativas más fuertes mencionadas por la Corte es que se le dé otro uso a las unidades blindadas , como ponerlas a disposición de jueces que enfrentan amenazas directas.

En el contexto actual, muchos jueces federales operan en entornos peligrosos donde un vehículo con protección de este nivel es una herramienta útil.