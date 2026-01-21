En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se imponen más los berrinches que los argumentos. Todo con la complacencia del presidente del máximo tribunal del país, Hugo Aguilar.

Así quedó de manifiesto en la sesión de este lunes. Los ministros discutían un proyecto de Lenia Batres Guadarrama que frenó la posibilidad de revisar sentencias de asuntos ya juzgados .

¿Qué pasó en la Suprema Corte que desató polémica en la sesión?

Siete de sus nueve compañeros le pidieron quitar el párrafo 52, que hacía referencia a la figura de cosa juzgada fraudulenta, con la cual podrían abrir la puerta a más intentos de modificar casos concluidos. Eso desató el berrinche de la ministra.

“Si se insiste en querer suprimir un párrafo de mi proyecto, porque es mi proyecto y así va a aparecer en la sentencia publicada el proyecto presentado por la ministra fulana, como sucede en todos los casos, ustedes están cambiándolo (…) No me parece adecuado y asumo bajo protesta”, dijo Lenia Batres.

Pese a los argumentos del resto de ministros para suprimir el texto, Batres Guadarrama insistió en incluirlo y lo logró.

Lenia Batres hace berrinche e impone 'su proyecto' 🚨



La ministra @LeniaBatres se atrincheró y exhibe fractura histórica en la #SCJN. Defendió el polémico párrafo 52 sobre "cosa juzgada fraudulenta" pese al rechazo de 7 ministros, negándose a ajustarlo.



El Pleno resolvió que… pic.twitter.com/cd6vKzI2XA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 21, 2026

Especialistas opinan sobre discusión en la Suprema Corte

Los ministros se enfrascaron en una discusión, pero no hubo poder que la hiciera cambiar de parecer. Especialistas señalan que la actitud y necedad de la ministra tiene un trasfondo, pues busca abrir casos del pasado que el régimen quiera modificar a conveniencia.

“Y, por lo tanto, viola el principio de legalidad y de certeza jurídica de los juicios en el país”, opinó Román Lazcano, del Foro de Constitucionalistas de México.

En redes sociales, el ministro en retiro Javier Laynez Potisek señaló que las sentencias no son propiedad de los ministros. También dijo que lo ocurrido en la Suprema Corte afecta la certeza jurídica y que, si algo es rechazado por el Pleno, debe quedar fuera de la resolución.

Lo ocurrido ayer en el Pleno de la SCJN no es anecdótico: afecta la certeza jurídica y pone en riesgo el sistema de precedentes.



La construcción de las decisiones judiciales debe ser siempre un ejercicio deliberativo. La designación de un ponente no implica la entrega en… — Javier Laynez Potisek (@LaynezPotisek) January 20, 2026

La constitucionalista Claudia Aguilar Barroso opinó que “al final el párrafo sí quedó en el proyecto, por esto que es superabsurdo que el proyecto es de Lenia Batres. La verdad es que el ministro presidente no puso orden en el debate y pasó lo que pasó”.

En la sentencia se deberá mencionar que la mayoría de ministros votaron en contra del cuestionado párrafo. Y tal parece que en la Corte no prevalece la Constitución ni la ley, sino que solo se defienden a toda costa los intereses de quienes los pusieron en los acordeones para llegar al puesto.