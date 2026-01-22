La austeridad y el principio de no derrochar el dinero no llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , donde ahora los nueve ministros podrán andar en camionetas nada sencillas.

Ahora cada uno de los nueve ministros del Máximo Tribunal del país estrenaron camionetas de lujo con un valor que supera el millón de pesos.

Suprema Corte justifica compra de camionetas de lujo para los ministros

A través de un comunicado, la Suprema Corte justificó este gasto por la adquisición de las nueve camionetas, pero ¿cuál fue su argumento?

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”, argumentó.

La SCJN señaló que se debió a razones de seguridad y en apego a la normativa, la cual señala que el parque vehicular debe renovarse cada cuatro años o antes cuando las condiciones del automotor no garanticen adecuada operación y seguridad.

“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades”, informó.

Autos para los ministros no cumplían estándares de seguridad, dice la Corte

En la justificación, la Corte también mencionó que la compra de estas camionetas “contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales”.

El resultado, aseguró, fue que era necesario cambiar los vehículos, los cuales, afirmó, “ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”.

“La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”, dijo la Corte.

