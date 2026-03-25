¿Qué pasará el 11 y 18 de junio? Anuncian suspensión de clases en Jalisco estas fechas

La antesala del Mundial 2026 ya comienza a sentirse en Jalisco, y no solo en las canchas. El gobernador Pablo Lemus Navarro anunció una medida que impactará directamente a miles de estudiantes: la suspensión de clases presenciales los días 11 y 18 de junio, en coincidencia con partidos clave del torneo.

¿Por qué se suspenderán las clases en Jalisco en junio?

De acuerdo con el mandatario estatal, la decisión responde a una estrategia de movilidad ante la alta afluencia que generarán los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La intención es evitar el colapso vial en el Área Metropolitana de Guadalajara, donde se espera la llegada masiva de aficionados.

Lemus Navarro explicó que liberar las calles en horarios clave permitirá que los asistentes lleguen a tiempo a los partidos, además de facilitar la logística de seguridad y transporte alrededor del estadio sede.

“Estamos previendo que ciertas actividades se van a suspender, principalmente los días 11 y 18 de junio”, detalló el gobernador al subrayar que la prioridad es garantizar una movilidad eficiente durante los eventos deportivos.

¿Qué niveles educativos se verán afectados por la suspensión de clases en Guadalajara?

La suspensión aplicará de forma generalizada. Esto incluye educación básica:



Preescolar

Primaria

Secundaria

Preparatorias

Centros universitarios

El 11 de junio coincide con el primer partido programado en la entidad, donde participará la selección de Corea. En tanto, el 18 de junio será una fecha especialmente relevante, ya que jugará la Selección Mexicana, lo que anticipa una mayor concentración de personas.

¿Por qué no se suspenderán más días en Guadalajara?

El propio gobernador aclaró que, aunque en Guadalajara se celebrarán cuatro partidos del Mundial, solo en dos fechas será necesaria esta medida. Esto se debe a que los otros encuentros se realizarán durante el periodo vacacional, cuando la actividad escolar ya es menor o inexistente.

Previo a la justa internacional, el estado pondrá a prueba su capacidad operativa durante los partidos de repechaje que se llevarán a cabo en el llamado Estadio Akron, también conocido como Estadio Guadalajara para efectos del torneo.

Estos encuentros servirán como un ensayo general para evaluar los operativos de movilidad diseñados por la Comisaría Vial, con el objetivo de afinar detalles en los accesos, salidas y control del tránsito.