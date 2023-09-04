¡Atención! Tabasqueños que viven en el extranjero no podrán votar para elegir gobernador

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que 2 mil 648 ciudadanos podrán votar en las elecciones Tabasco 2024 desde el extranjero, pero solo por cargos federales como una senaduría, diputación o la presidencia de México.

Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva del INE en Tabasco, informó a medios locales que los tabasqueños que radican en el extranjero tendrán a su disposición distintas modalidades de votación, entre ellas, el voto por internet, voto postal o presencial, en alguna de las sedes consulares.

Los interesados deberán contar con Credencial para Votar vigente, ya sea tramitada en el extranjero o en México. Además, es indispensable registrarse en la página www.votoextranjero.mx o a través de INETEL. "En caso de no contar con su credencial o que ésta haya vencido, se podrá realizar el trámite de reposición o actualización sin costo en la embajada o consulado más cercano a su domicilio", explicó.

¿Por qué Tabasco no acepta votos desde el extranjero?

La funcionaria electoral reveló que, a diferencia de otros estados, en Tabasco no está prevista la figura del voto desde el extranjero en la Constitución Estatal. Por esta razón, los residentes en el extranjero no podrán votar para elegir a su nuevo gobernador, alcaldes o diputados locales.

Si cumples 18 años entre el 1 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024 ya puedes acudir a cualquiera de nuestros módulos del #INE #TABASCO y solicitar por 1a vez tu #CredencialParaVotar 👇 pic.twitter.com/6Hq3F9KmJ9 — INE TABASCO (@INE_TABASCO) September 4, 2023

Tapia Quiñones añadió que, en el caso de los cargos federales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sí prevé que todos puedan participar en las elecciones 2024.

¿Cuáles son las modalidades para votar desde el extranjero?

De acuerdo con el INE, actualmente existen tres modalidades para votar por cargos federales en las elecciones Tabasco 2024 desde el extranjero:



Voto por Internet : Es indispensable registrarse y si es procedente, recibirán a más tardar el 3 de mayo de 2024 un correo electrónico con la información de acceso al sistema.



: Es indispensable registrarse y si es procedente, recibirán a más tardar el 3 de mayo de 2024 un correo electrónico con la información de acceso al sistema. Voto postal: En la primera semana de mayo de 2024, recibirán por mensajería en su domicilio el paquete que contiene las boletas electorales, el instructivo y el sobre previamente pagado para que regresen sus votos y lleguen al INE.

Voto presencial: El día de la Jornada Electoral deberán acudir a alguno de los Módulos Receptores de Votación que el INE habilitará en 23 sedes en el extranjero, en ciudades como Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, Madrid, Montreal, París, presentando la Credencial para Votar vigente tramitada en el extranjero o en México.