Estudiantes protestan por acoso sexual en COBATAB 1, autoridades responden con sanciones

Estudiantes del Plantel 1 del Colegio de Bachilleres (COBATAB ) en Villahermosa, Tabasco causaron destrozos a la institución durante la protesta para denunciar el acoso sexual por parte por algunos de sus maestros, sin embargo, las autoridades del plantel amenazan con expulsar a los responsables del “vandalismo”.

Los alumnos aseguran que sus denuncias no son atendidas por las autoridades de la escuela, según los directivos, por violar el reglamento, los alumnos responsables de los daños serán expulsados del plantel, pero las investigaciones que provocaron las protestas aún no tienen una decisión.

Alumnos denuncian acoso sexual

Tras las protestas por parte de los alumnos, la directora del plantel, Perla Estrada, dijo: “Pues esta es la oficina, así quedó mira, rompieron los cristales, la pantalla del equipo de seguridad que teníamos”.

Son destrozos causados durante una manifestación que realizaron los alumnos del plantel 1 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, que denuncian acoso sexual por parte de alguno de sus maestros.

Se inconformaron porque aseguran que sus denuncias no son atendidas por las autoridades de la institución “Si negaron todo lo que sucedió cuando en realidad siempre hubo evidencia de ese maestro”, expone alumna del Cobatab.

Sanciones por destrozos durante protesta por acoso sexual

La respuesta que los alumnos esperaban no llegó y ahora son ellos los que están siendo investigados por los destrozos causados a las instalaciones durante la protesta, por lo que las autoridades escolares tomarán cartas en el asunto.

“Van a haber sanciones para esos alumnos que se tienen identificados porque generaron vandalismo, se puso la denuncia ante la Fiscalía para quienes resulten responsables” dijo Perla Estrada, directora del Plantel 1 COBATAB.

Según los directivos, por violar el reglamento, los alumnos responsables de los daños serán expulsados del plantel “No omitimos manifestar que se observa que personas ajenas a esta institución daban órdenes y señalaban a los jóvenes que hicieran el vandalismo, por lo que atrevemos a decir que engañaron a nuestros jóvenes”, explica la directora del plantel.

Pero eso sí, sobre las investigaciones que provocaron las protestas aún no tienen una decisión, “Precisamente están el día de hoy, están en el área jurídica presentándose algunos padres con sus hijos, presentando las denuncias, como tal no tengo la información clara”, mencionó Perla Estrada.

Por el momento, se mantienen suspendidas las clases; las autoridades dicen que es para hacer la reparación de los daños, por lo pronto, se evidenció que la institución educativa no cuenta con protocolos para atender las denuncias de acoso sexual, en perjuicio de sus propios estudiantes.