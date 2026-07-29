Ni aguacates ni tomates: usó sus huacales para esconder más de una tonelada de marihuana

Autoridades decomisaron más de una tonelada de marihuana oculta en huacales de madera en Tabasco y un hombre fue detenido por su presunta relación con el cargamento asegurado.

El reporte de las autoridades federales señala que durante el decomiso se encontraron 77 paquetes con un peso total de 1.2 toneladas de marihuana que estaban dentro de un camión de carga.

¿Cómo descubrieron cargamento con marihuana en huacales?

Este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el hallazgo se logró tras labores de inspección, seguridad y vigilancia en carreteras de país para inhibir el contrabando de drogas.

Agentes implementaron un operativo de inspección con puntos de cruce sobre la carretera Raudales Malpaso, en el municipio de Huimanguillo, donde tuvieron contacto con el conductor de un camión de carga, al cual le realizaron una revisión de seguridad.

Confiscan bolsas con marihuana escondidas en camión

En este decomiso participaron elementos de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Al inspeccionar el área de carga, los agentes identificaron 77 bolsas negras ocultas entre huacales de madera, al revisar su interior localizaron 1.225 toneladas de marihuana, mismos que fueron procesados para su aseguramiento.

Descubren centro de acopio que no era de víveres en Sonora

El 24 de julio pasado, fue decomisado un centro de acopio que no almacenaba víveres, pues al ser descubierto se supo que en este había mercancía relacionada con el Cártel de Sinaloa.

El gabinete de seguridad informó que en el municipio San Luis Río Colorado, Sonora, fue asegurado un centro de acopio de armas y municiones de una célula delictiva vinculada al cártel. Lo asegurado pertenecía a una célula delictiva del “Cártel del Pacífico” facción “Los Rusos” con presencia en Sonora.

Dentro del inmueble que se utilizaba como centro de acopio había 81 armas largas, entre ellas:

