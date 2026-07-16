La planta de marihuana de 2 metros que creció a la vista de todos y desapareció de un día para otro

Elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua localizaron una planta de cannabis (marihuana) de casi dos metros de altura en un drenaje pluvial y, durante un recorrido posterior, encontraron otras plantas cerca del Consulado de Estados Unidos.

El hallazgo ocurrió a lo largo del bulevar Teófilo Borunda. Una de las plantas estaba frente a un hospital y a solo una cuadra de la sede diplomática. Sin embargo, cuando los policías regresaron al sitio, la cannabis ya no estaba; únicamente quedaron girasoles y otras plantas de ornato.

¿Dónde encontraron las plantas de cannabis en Ciudad Juárez?

Las primeras revisiones permitieron ubicar una mata de aproximadamente dos metros de altura y posteriormente otras cuatro plantas en distintos puntos del drenaje pluvial cercano al Consulado de Estados Unidos.

Tras el hallazgo, la zona fue inspeccionada por autoridades, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para determinar quién sembró las plantas de marihuana o cómo llegaron las semillas hasta ese lugar.

Las autoridades buscan establecer si las plantas fueron cultivadas de manera intencional o si crecieron a partir de semillas arrojadas en la zona.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el origen de la cannabis localizada, por lo que las investigaciones continúan.

¿Cuál es la diferencia entre una planta de marihuana hembra y una macho?

Después de que se viralizara el video sobre la mata de cannabis, usuarios de redes sociales dijeron que se trataba de una planta macho. Aunque ambas pertenecen a la misma especie, presentan diferencias importantes:



Planta hembra: desarrolla flores o cogollos con efectos psicoactivos y medicinales, es la que concentra una mayor cantidad de cannabinoides, como el THC y el CBD.

Planta macho: produce sacos de polen y su función principal es fecundar a las plantas hembra. Generalmente no desarrolla cogollos por lo que no produce ningún efecto..

Identificación: las plantas macho suelen mostrar pequeñas bolsas de polen, mientras que las hembras desarrollan pistilos o finos "pelos" blancos en las flores.

La información oficial no precisa si las plantas encontradas en Ciudad Juárez eran macho o hembra.

