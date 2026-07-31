¿Tu recibo de CFE subió? Los aparatos que siguen gastando luz aunque estén apagados; así funciona el consumo fantasma
¿Tu recibo de luz aumento sin explicación? Descubre qué es el consumo fantasma y cuáles son los aparatos que siguen gastando luz apagados; esto dice la CFE.
Si tu recibo de luz llegó más caro y no sabes por qué, el problema podría estar en el consumo fantasma: la energía que algunos aparatos siguen utilizando aunque parezcan apagados. Identificar estos consumos invisibles y aplicar medidas sencillas puede reducir el desperdicio de electricidad y cuidar tu bolsillo en el próximo recibo de la CFE.
El consumo fantasma en los hogares
En los hogares y oficinas existen aparatos que, a pesar de no estar en uso o no estar cumpliendo su función principal, continúan consumiendo electricidad por el simple hecho de estar conectados.
A esto se le llama o se le conoce como "energía en espera" o "stand by", un gasto silencioso y continuo que termina reflejándose en el recibo de luz.
De acuerdo con el diagnóstico energético realizado en el sector doméstico, el consumo bajo la modalidad de "stand by" representa el 11% del gasto total de electricidad en un hogar.
Este porcentaje representa un área de oportunidad considerable para el ahorro, si se toma en cuenta cómo se distribuye el resto del consumo doméstico.
- El refrigerador acapara el 24% del consumo
- La instalación eléctrica representa el 22%
- La iluminación equivale al 20%
- El aire acondicionado conforma el 18%
- Otros consumos menores suman el 5% restante
Aparatos que consumen luz aún estando apagados
El impacto de estos dispositivos apagados varía dependiendo del equipo. Entre los aparatos que mayor consumo anual en kilowatts-hora (kWh) registran mientras se encuentran "en espera" destacan los siguientes:
- Televisión
- Calefactor
- Horno de microondas
- Pantalla de plasma
- Computadora
Otros equipos de uso cotidiano también aportan fuga de energía, como los sistemas de audio, reproductores de DVD y el aire acondicionado en reposo. Incluso aquellos aparatos que parecen inofensivos por su tamaño, como los cargadores de celular, generan un consumo fantasma de 2.3 kWh al año si se dejan conectados en el tomacorriente.
Identificar estos dispositivos, que también incluyen impresoras y decodificadores, es el primer paso para mitigar el consumo. Desconectar los aparatos que no se están utilizando es una medida sencilla pero efectiva para reducir el consumo fantasma en la casa.