¿Es amor? Así puedes generar un video de Inteligencia Artificial para abrazar a alguien

Los usos de la Inteligencia Artificial crecen a cada momento. Ya sea con la generación de textos, de imágenes o videos, ahora algunas personas han intentado encontrar el amor a través de estos servicios.

Y es que a través de ciertas páginas, los usuarios pueden cargar fotografías, las cuales sob transformadas a un video donde las personas de las imágenes pueden darse abrazos o besos entre ellas. Plataformas como Pixverse o Vidu AI permiten crear este tipo de videos con base en dos imágenes de personas.

¿Como hacer un video con Inteligencia Artificial?

Lo primero es elegir las fotografías de quienes quieres que aparezcan en el video. Estas deben ser de buena calidad y que los individuos aparezcan en posiciones similares y que parezcan que están a la misma distancia.





Posteriormente, es necesario subirlas a la plataforma. Algunas de ellas piden un registro previo.

Después, será necesario indicar qué es lo que queremos que aparezca en el video, lo que es conocido como “prompt”. Algunas plataformas admiten texto en español, pero otras requieren que escribas la solicitud en inglés. Una indicación como “Person on the right hugs the person on the left, and the person on the left hugs the person on the right” puede ser de utilidad.

Para finalizar, es posible especificar cuánto queremos que dure el video, como de cinco a 10 segundos.

La plataforma comenzará a crear el video y te permitirá descargarlo, para que después puedas compartirlo en tus redes sociales.

¿Qué países predominan en el uso de la Inteligencia Artificial?

Estados Unidos es el país con más personas que emplean plataformas de Inteligencia Artificial, Le siguen la India, Indonesia, Filipinas y Brasil, aunque México tampoco se queda atrás.

En 2023, un estudio de la firma especializada Electronic Hub mostró que las plataformas de generación de texto con Inteligencia Artificial, como ChatGPT , eran las favoritas del público, mientras que los sitios dedicados a crear video con esta tecnología no eran tan del agrado de la gente.