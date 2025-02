¿Regular la Inteligencia Artificial? Un dilema que está presente para las naciones

Predecir muertes prematuras, lograr descifrar pensamientos de la mente humana, ver a través de las paredes o por qué no, dialogar con robots que imitan el raciocinio de las personas. Parecen episodios de un mundo futurista, utópico y lejano, sin embargo, hoy son una realidad y ya son parte de los hitos de la imparable Inteligencia Artificial.

“La Inteligencia Artificial, básicamente se trata de intentar, de autodotar y como su nombre lo indica, valga la redundancia, de inteligencia, autonomía o capacidad de pensamiento a una máquina que tome decisiones con la capacidad de raciocinio que tenemos los humanos”, explica Deepak Daswany, hacker internacional.

Y es justamente el rápido desarrollo de esta tecnología que ha comenzado a generar diversas discusiones y preocupaciones a nivel mundial sobre su impacto en la humanidad.

¿Inteligencia Artificial debe ser regulada?

Incluso, algunos especialistas mencionan que la Inteligencia Artificial no debe ser regulada. “Los gobiernos no deberían de meterse en la regulación de la Inteligencia Artificial, yo creo que la propia Inteligencia Artificial tiene que autorregularse la verdad, tiene que saber exactamente a dónde puede llegar y hasta dónde le quiere dar la información a las personas”, opina Dany Saadia, experto web 3.0

Para Juan Francisco Delgado, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Europea para la Innovación, “si bien es cierto, hay que tener precaución también para no ponerle puertas al campo, hay cosas que no se pueden desarrollar con determinadas trabas”.

Otros más conservadores, creen que es necesario establecer normas para evitar los riesgos de una Inteligencia Artificial autónoma.

“De hecho, esto es lo que estamos viendo en el mundo desde 2016, aproximadamente se han multiplicado por seis el número de iniciativas legislativas, relacionadas con la IA en todo el mundo”, dice Pablo Haya, director del Instituto de Ingeniería del Conocimiento de Madrid.

¿Regular la Inteligencia Artificial serviría de algo?

Hay quien dice, habrá que esperar. “Yo creo que todavía necesitamos que todo el potencial de la Inteligencia Artificial se desarrolle para ver hasta dónde es necesario hacer regulación”, comenta Deepak Daswany.

Y algunos otros, quizá más realistas, simplemente advierten que las regulaciones no sirven de nada. “Podemos regularlo, la cuestión es que otros no lo van a hacer, algunos los conocemos, son viejos conocidos como puede ser el caso de China, o sin ir más lejos, Estados Unidos, entre los que caben, pero claro, muchísima gente lo podrá hacer en países donde no pasa nada”, expresa Antonio Fernandes, hacker y experto en Inteligencia Artificial

De cara al futuro, regular o no la Inteligencia Artificial es el dilema que tienen hoy las naciones, pero la realidad es que el avance de la tecnología no se debe limitar y la Inteligencia Artificial debe utilizarse con responsabilidad, pero sobre todo con libertad.