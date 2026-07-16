Notas
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Las 4 carreras que puedes estudiar en la Escuela Militar de Ingeniería y ganar más de 29 mil pesos trabajando en el Ejército
Estas son las 4 ingenierías que puedes estudiar en el Ejército Mexicano. Conoce la duración de la carrera, los años de internado y el salario que recibes al egresar.
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La forma de tramitar tu Cartilla Militar si se te pasó el registro para el Servicio obligatorio en el primer escalón de 2026
¿Pensaste que ya no podías tramitar tu Cartilla Militar por dejar pasar los primeros meses del año? Te explicamos cómo funciona el alistamiento general y la fecha límite que tienes para registrarte.
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La estatura mínima actualizada que piden para entrar al Heroico Colegio Militar y a la Escuela Militar de Aviación en 2026
La Sedena confirmó la estatura mínima y los requisitos obligatorios para entrar al Heroico Colegio Militar y la Escuela Militar de Aviación este 2026. Conoce los requisitos.
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Lista completa de planteles en los que puedes estudiar el bachillerato del Ejército y Fuerza Aérea en 2026
Conoce las escuelas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana que te permiten cursar la preparatoria y obtener una carrera técnica militar al mismo tiempo.
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CNTE paraliza Tuxtla Gutiérrez: Toman seis edificios públicos y provocan caos víal
En el día 16 de huelga, los bloqueos y plantones de la CNTE se mantendrán hasta aproximadamente las 2 de la tarde del día de hoy en Tuxtla Gutiérrez.
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Autorizan ingreso de militares de EU a México: esto harán rumbo al Mundial 2026
Senado autoriza la entrada de 35 militares de EE.UU. para capacitar a Fuerzas Armadas rumbo al Mundial 2026 y reforzar la seguridad en sedes clave del país.