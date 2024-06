Niños triquis visitan el Colegio Militar; la nueva selección de basquetbol sigue los pasos de sus antecesores

Hace once años que estos niños captaron la mirada de todo un país, y no solo por su talento para jugar basquetbol, sino porque lo hacían descalzos, pues decían que los tenis les quitaban velocidad. Y hasta el momento, esa filosofía no ha cambiado del todo, ya que todavía algunos siguen jugando sin tenis. Hablamos de los niños triquis de la sierra de Oaxaca.

Alejandra y Dilan pertenecían a los niños triquis y hoy están a un paso de terminar sus estudios en el Heroico Colegio Militar. Además, este año la historia de ambos se repitió, pues la nueva selección de basquetbol de los niños triquis llegó a visitar el Colegio Militar.

Los niños y niñas triquis jugaron un partido, pero también participaron en otras actividades. Además, cabe destacar que algunos de ellos ya se fijaron el mismo sueño de Alejandra y Dilan.

Si bien algunos de los actuales niños triquis ya han recibido ofertas para estudiar en diferentes partes del mundo, hay una alta probabilidad de que algunos de ellos repitan la historia y se conviertan en cadetes.