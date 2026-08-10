¡Lluvias no frenan las restricciones! Activan el Hoy No Circula para estos automovilistas este lunes
¿Tu auto puede circular este lunes 10 de agosto? Revisa cómo aplican las restrcciones del Hoy No Circula en CDMX y Edomex antes de salir y evita una multa.
Este lunes 10 de agosto, el programa Hoy No Circula tendrá restricciones para automóviles en la Ciudad de México y el Estado de México; si vas a utilizar tu vehículo para comenzar la semana, revisa primero el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma.
La restricción y la activación del Hoy No Circula busca reducir la circulación de vehículos contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México; por eso, no todos los automóviles pueden transitar libremente durante este lunes y una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte una infracción y otros gastos.
¿Qué autos descansan este lunes 10 de agosto?
El engomado amarillo es el que tiene restricción este lunes y la medida corresponde a los vehículos cuyas placas terminan en 5 o 6, siempre que cuenten con holograma 1 o 2.
Si tu automóvil reúne estas características, considera otra forma de traslado durante el periodo en que permanece vigente la restricción.
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Una infracción no es el único gasto
El bolsillo puede resentir más que una simple multa si un conductor decide circular pese a tener restricción.
La sanción puede alcanzar entre 20 y 30 UMA; además, dependiendo de las circunstancias, el automóvil puede terminar en un depósito vehicular.
En ese escenario se suman otros pagos, como el servicio de grúa y el tiempo que permanezca la unidad bajo resguardo; por eso, conocer las restricciones antes de arrancar el automóvil puede evitar un problema que termine costando varios miles de pesos.
¿En qué zonas de CDMX y Edomex funciona el programa?
El Hoy No Circula contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México integrados a la Zona Metropolitana del Valle de México.
Entre los municipios donde opera se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz, Huixquilucan y Cuautitlán México.