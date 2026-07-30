Nicaragua Duele respirar

Notas
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El afán de perpetuidad: Daniel Ortega busca ampliar el periodo presidencial a 7 años en Nicaragua
¡El fin de la alternancia! El régimen nicaragüense busca ampliar el mandato presidencial a 7 años para afianzar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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El régimen de Nicaragua asegura que sí habrá elecciones pero bajo sus propias reglas
Sí habrá comicios, pero bajo un nuevo esquema de reglas diseñado por el propio régimen. Desde el Congreso de Nicaragua, afirman que es para detener la “injerencia extranjera”.
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¿Quién es Laureano Ortega? Hijo de Daniel Ortega y quien podría "heredar" la presidencia en Nicaragua
Laureano Ortega, es hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo y se perfila como el sucesor del régimen en Nicaragua.
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Daniel Ortega cancela elecciones presidenciales en Nicaragua
El dictador Daniel Ortega anuncia oficialmente el fin de las elecciones presidenciales en Nicaragua. Conoce la dura advertencia que lanzó a la oposición y las nuevas leyes con las que busca blindar su permanencia en el poder.
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Nicaragua y Venezuela: Países con menor libertad de expresión
La Sociedad Interamericana de Prensa elabora el Índice Chapultepec 2025 sobre la libertad de expresión; Venezuela y Nicaragua están en el fondo de la tabla.
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EU sanciona a funcionario de la dictadura de Nicaragua
Roberto Clemente Guevara Gómez es director de una cárcel con diversos presos políticos de Nicaragua; la ONU lo señala de crímenes de lesa humanidad.