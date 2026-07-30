El patrón de las dictaduras: Del discurso de la libertad a la censura de prensa

La historia de los regímenes autoritarios muestra un patrón sistemático: la censura de Estado nunca se presenta abiertamente, sino que se disfraza bajo discursos de buena voluntad, regulación y la supuesta “defensa de las audiencias”. Desde Hugo Chávez en Venezuela hasta el régimen castrista en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua, el guion ha sido idéntico: líderes que iniciaron prometiendo apertura y tolerancia terminaron calificando a los reporteros de “ignorantes”, revocando concesiones a canales críticos o prohibiendo directamente cualquier medio opositor bajo el argumento de combatir la manipulación extranjera.

Esta manipulación y control de la verdad evoca la distopía planteada por George Orwell en 1984, donde el aparato estatal utilizaba la propaganda para señalar y linchar públicamente a los considerados “enemigos del sistema”. Al final, los precedentes históricos demuestran que cuando el Estado interviene para normar los contenidos, imponer narrativas y acotar el criterio editorial, la libertad de prensa es la primera en caer, convirtiendo la regulación en la antesala del autoritarismo y dejando a la sociedad indefensa ante la verdad oficial.