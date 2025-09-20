El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México (CDMX) se paralizó. Un terremoto de 8.1 grados sacudió el país, dejando una herida profunda en el corazón de sus habitantes.

Edificios enteros colapsaron en segundos y el caos se apoderó de las calles. Sin embargo, en medio de la destrucción, emergió la verdadera fuerza de la nación: la solidaridad.

Miles de ciudadanos, sin esperar a las autoridades, se convirtieron en héroes anónimos, rescatando vidas de entre los escombros.

El sismo del 85 no solo marcó un antes y un después en la historia de México, sino que también demostró que, incluso en la tragedia, la esperanza y la unión son inquebrantables.

Te dejamos en este video, testimonios de lo que ocurrió en aquel momento de la historia y cómo ha cambiado nuestra sociedad a lo largo de esos 40 años.