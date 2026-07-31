Le regaló un rifle a su hijo en Navidad y mató a 4 en su escuela: Condenan a prisión al padre del autor del tiroteo de Georgia

Colin Gray, padre del adolescente que perpetró el tiroteo en una escuela de Georgia en 2024, fue condenado a 15 años de prisión en un caso que marca un precedente al responsabilizar penalmente a un padre por los actos de su hijo.

La sentencia fue dictada luego de que un jurado lo declarara culpable de asesinato y homicidio involuntario por su actuación antes del ataque.

Al imponer la condena, el juez Nicholas Primm destacó que el caso tenía características particulares, ya que los delitos cometidos por Colin Gray estaban relacionados con los de su hijo.

El juez también subrayó que existían aspectos importantes que debían tomarse en cuenta al momento de dictar sentencia: "Importa que usted no supiera que Colt iba a la escuela para hacer eso. Importa que no cometiera un delito intencionalmente. Importa que no planeara un ataque. Importa que no buscara dañar a nadie. Importa que no apretara el gatillo", afirmó.

Le regaló un rifle a su hijo en Navidad

La condena se sustentó en que Colin Gray le compró a su hijo un rifle tipo AR-15 como regalo de Navidad, pese a que existían advertencias de que el adolescente representaba un riesgo para otras personas.

BREAKING: Father of school shooter sentenced to 15 years in prison for giving his 14-year-old son a gun he used to murder 4 people.



Colin Gray, father of Colt Gray, was found guilty of second-degree murder of studenApalacheeSchermerhorn and Christian Angulo, both 14.



Colin… pic.twitter.com/MJ54BQRhpW — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 30, 2026

Durante la audiencia, la Fiscalía pidió que el acusado recibiera una pena de 80 años de prisión, pues se argumentaba que que Gray era responsable de la muerte de cuatro personas, de los siete heridos y del impacto que el ataque dejó en la comunidad, además de señalar que también era responsable de que su hijo terminara condenado a cadena perpetua.

Su abogado, Brian Hobbs, pidió una pena de 20 años, de los cuales únicamente 10 fueran cumplidos en prisión y el resto en libertad condicional.

¿Cómo fue el ataque en la escuela de Georgia?

En septiembre de 2024 en una escuela de Winder, Georgia, Colt Gray, que entonces tenía 14 años, asesinó a dos estudiantes y dos maestros, además de herir a otras siete personas.

Colt Gray, ahora de 16 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pues se declaró culpable de 55 delitos graves, incluidos cuatro cargos de homicidio premeditado.

