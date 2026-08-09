Cuenta en revisión: el fraude de WhatsApp que pone en alerta a autoridades de Jalisco; así funciona

¿Tu perfil de WhatsApp ha mostrado un mensaje de “cuenta en revisión”? En los primeros días de agosto, miles de usuarios recibieron un aviso con este tipo de mensaje. Al respecto, la Policía Cibernética de Jalisco alertó a la ciudadanía sobre este tipo de fraude.

Qué significa el mensaje de cuenta en revisión en WhatsApp

La Secretaría de Seguridad del Estado informó que el procedimiento de “cuenta en revisión” en WhatsApp arranca cuando dicho servicio de mensajería detecta actividad sospechosa asociada con un número telefónico.

La revisión puede extenderse entre 24 y 48 horas, por lo que las autoridades pidieron a los usuarios mantener la calma y evitar buscar ayuda en sitios o servicios no oficiales.

Cómo operan los defraudadores con cuenta en revisión de WhatsApp

Los delincuentes aprovechan la preocupación de las personas para enviar mensajes de texto con supuestas asesorías destinadas a recuperar las cuentas. En esos mensajes suelen incluir enlaces que prometen resolver el problema o acelerar el proceso de revisión.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, explicó que la Policía Cibernética ya analizó esta forma de operar, donde los defraudadores envían mensajes de texto SMS en los que ofrecen supuestas asesorías en sus cuentas.

“Lo que en realidad está ocurriendo es que, al ingresar algún enlace incluido en los mensajes, los estafadores podrían acceder a datos personales y perpetrar delitos como la suplantación de identidad y el fraude”, declaró a Azteca Noticias.

Recomendaciones de la Policía Cibernética para proteger tu cuenta de WhatsApp

Las autoridades recomendaron no abrir los enlaces que lleguen mediante mensajes de texto y no compartir códigos de verificación de WhatsApp con ninguna persona. También pidieron evitar el envío de contraseñas, datos personales o cualquier información que los supuestos asesores soliciten para recuperar la cuenta.

Como parte de las acciones contra este tipo de posibles fraudes, la Policía Cibernética informó que detectó y dio de baja 88 números telefónicos relacionados con estas prácticas. Además, las autoridades registraron la eliminación de 34 grupos de WhatsApp y 21 grupos o cuentas de Facebook vinculados con posibles intentos de fraude.

La Secretaría de Seguridad pidió a la ciudadanía mantenerse atenta ante cualquier mensaje inesperado y evitar actuar con prisa cuando una cuenta aparezca en revisión. No ingresar a enlaces sospechosos, proteger los códigos de verificación y utilizar solo canales oficiales puede reducir el riesgo de suplantación de identidad y fraude.

