¿Tu celular se queda sin mensajes y llamadas? Por esta razón podrías perder WhatsApp en agosto; lista de dispositivos afectados

¡No te quedes incomunicado! A partir del 1 de agosto 2026 algunos celulares Android y iPhone podrían quedarse sin los servicios de WhatsApp debido ciertas modificaciones de la plataforma de mensajería, por lo que podrían experimentar ciertas fallas en la aplicación.

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares?

La razón principal por la que algunos celulares podrían perder WhatsApp a partir de agosto 2026 se debe a las actualizaciones de la aplicación de mensajería, las cuales dejan de ser compatibles con ciertas versiones de algunos teléfonos.

Meta realiza actualizaciones periódicas para mantener la plataforma protegida y funcional, por lo que los celulares podrían verse afectados de la siguiente forma:



Falta de seguridad - Los modelos antiguos ya no reciben los parches de protección, lo que expone a los usuarios a fallas de privacidad .

- Los modelos antiguos ya no reciben los parches de protección, lo que expone a los usuarios a . Funciones no compatibles - Las nuevas funciones o herramientas requieren procesadores y memorias que los celulares obsoletos no tienen.

- Las nuevas funciones o herramientas requieren procesadores y memorias que los celulares obsoletos no tienen. Pocos usuarios activos - La empresa enfoca sus recursos de actualización solo en los sistemas operativos más utilizados en el mundo.

Requisitos mínimos para seguir usando WhatsApp en agosto 2026

Si no quieres que tu celular se quede sin WhatsApp, es importante que los teléfonos Android cuenten con la actualización “Android 5.o” o versiones posteriores.

Mientras que para no perder la aplicación en los celulares iOS, es importante que los dispositivos cuenten con “iOS 15.1” o versiones posteriores.

Lista de celulares que podrían quedarse sin WhatsApp a partir de agosto 2026

¿Tu teléfono está en la lista? Estos son los celulares que podrían quedarse sin los servicios y otras funciones de WhatsApp a partir del 1 de agosto del 2026 son los siguientes:

ANDROID:



Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Ace 4

LG Optimus L3 II

Huawei Ascend Mate

HTC Desire 500

IPHONE:



iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

Es importante aclarar que los celulares de la lista no perderán por completo la aplicación, únicamente no contarán con las nuevas actualizaciones de la plataforma de mensajería de Meta.

¿Qué hacer si mi celular se queda sin WhatsApp?

Si tu Android o iPhone, está en la lista de los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de agosto del 2026, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos, sino que tu dispositivo ya NO recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones; sin embargo, la aplicación seguirá en los dispositivos de los celulares que están en la lista negra.