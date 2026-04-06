Trump advierte que Irán podría ser eliminado el martes por la noche si no hay acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche si no cumple con un ultimátum fijado para este martes 7 de abril, en medio de la creciente tensión por la guerra en el Medio Oriente.

Durante una conferencia, Trump afirmó que el plazo vence a las 8:00 de la noche (hora del este) y advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, Estados Unidos podría atacar infraestructura clave en Irán, lo que elevaría el conflicto en la región.

¿Qué dijo Trump sobre Irán y la guerra en Medio Oriente?

Trump señaló que el escenario podría escalar rápidamente. "Todo el país puede ser arrasado en una sola noche”, declaró al referirse a las posibles acciones militares contra Irán.

"Todo el país puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", dijo, refiriéndose al plazo límite que Irán había fijado.

El mandatario insistió en que busca un acuerdo "aceptable", que incluya condiciones sobre el tránsito de petróleo y estabilidad en la región. Sin embargo, dejó claro que el plazo es definitivo y que no contempla más prórrogas.

Infraestructura en riesgo: el centro de la amenaza de Trump

Dentro de sus advertencias, Trump mencionó posibles ataques a:



Centrales eléctricas

Puentes

Infraestructura estratégica

Estas acciones formarían parte de una ofensiva en caso de que Irán no cumpla con las exigencias planteadas por Estados Unidos en el contexto de la guerra en el Medio Oriente.

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Respuesta de Irán a las amenazas de Trump

Desde Irán, autoridades militares rechazaron las declaraciones y calificaron los dichos de Trump como "retórica sin fundamento".

Funcionarios iraníes han reiterado que solo aceptarían el fin de la guerra si existen garantías claras de que no habrá nuevos ataques. También señalaron desconfianza hacia Estados Unidos tras acciones previas en el conflicto.

Tensión internacional y negociaciones en curso

Mientras aumenta la presión en el Medio Oriente, continúan las conversaciones indirectas entre las partes. De acuerdo con fuentes diplomáticas, aún existen canales abiertos para evitar una escalada mayor en la guerra.

Irán ha presentado propuestas para poner fin al conflicto, mientras mediadores internacionales mantienen contacto con ambas partes.

¿Qué puede pasar tras el ultimátum de Trump?

El vencimiento del plazo marcado por Trump mantiene en alerta a la comunidad internacional. Una acción militar contra Irán podría intensificar la guerra en el Medio Oriente y generar repercusiones en el ámbito político y energético.

Por ahora, el escenario permanece abierto, con negociaciones activas y una advertencia que coloca a la región en un punto crítico.