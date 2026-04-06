“Fue una carrera contrarreloj": EU revela que Irán ofreció recompensa por pilotos derribados

En medio de la guerra en Irán, un avión militar F-15 de Estados Unidos fue derribado el viernes 3 de abril de 2026. Aunque lograron rescatarlo con vida dos días después, las autoridades estadounidenses señalaron que el régimen iraní ofreció una recompensa para localizar a los dos ocupantes.

John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, elogiaron el esfuerzo conjunto que evitó la captura del aviador.

Detalles de la operación de extracción: una carrera contra el reloj en zona de guerra

Ratcliffe describió la misión como “una carrera contrarreloj”. La CIA ejecutó una campaña de engaño para confundir a los iraníes que cazaban al aviador derribado el viernes 3 de abril. "Era crítico localizar al aviador derribado lo más rápido posible, al mismo tiempo que manteníamos a nuestros enemigos desorientados", afirmó Ratcliffe.

El sábado 4 de abril por la mañana, la agencia confirmó que “uno de los mejores y más valientes de Estados Unidos estaba vivo y oculto en una grieta de montaña, aún invisible para el enemigo, pero no para la CIA”.

.@CIADirector: "CIA executed a deception campaign to confuse the Iranians, who were desperately hunting for our airmen. On Saturday morning, we achieved our primary objective by finding and providing confirmation that one of America’s best and bravest was alive... Following the… pic.twitter.com/HYPXdvhxPf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

Cientos de fuerzas estadounidenses participaron en la búsqueda. El piloto, únicamente identificado como “Dude 44 Bravo”, se escondió en terreno montañoso iraní. El presidente Donald Trump lo comparó con “encontrar una aguja en un pajar”.

Gracias a enlaces de cámara no identificados, lo vieron moverse mientras escalaba para mejorar sus posibilidades de rescate. Ratcliffe envió la confirmación al secretario de Guerra Pete Hegseth, quien informó al presidente. La extracción exitosa ocurrió la noche del sábado, dejando a los iraníes “avergonzados y humillados”, señaló el director de la CIA.

.@thejointstaff Chairman Gen. Dan Caine: "This was an incredibly dangerous mission, an incredibly dangerous undertaking, but a filled promise made to every American warfighter — that you will not be left behind. We will always come find you, and we will always bring you home." pic.twitter.com/wA9Y78qvfS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

El rescate de "Dude 44 Bravo": la misión secreta de la CIA en montañas de Irán

El general Dan Caine enfatizó los riesgos. "Esta fue una misión increíblemente peligrosa, pero una promesa cumplida a todo soldado estadounidense: no te dejaremos atrás. Siempre te encontraremos y te traeremos a casa", declaró.

La fuerza A-10 y el equipo de rescate recuperaron a un primer ocupante identificado como "Dude 44 Alpha" el viernes por la tarde. Para "Dude 44 Bravo", establecieron comunicaciones positivas y descubrieron sus heridas mientras evadía al enemigo.

La fuerza conjunta atacó repetidamente a las patrullas iraníes en medio de mal clima. “La fuerza enemiga siguió buscando a 44 Bravo", explicó Caine. El sábado, por recomendación del comandante de CENTCOM y aprobación del secretario y el presidente, lanzaron un equipo de rescate que lo recuperó el domingo 5 de abril por la mañana. Caine alabó la valentía en una operación diurna y la calificó como “un testimonio de la valentía, habilidad y tenacidad de la fuerza conjunta”.