No se midió: Detienen a hombre por robo de medidores de agua en Zacatecas

Un hombre de 18 años quedó detenido en Guadalupe, Zacatecas, después de que fue señalado de cometer el robo de varios medidores de agua instalados en casas y comercios de la zona.

El sujeto, identificado como Genaro “N”, fue señalado por un ciudadano en la calle Colegio Militar. Oficiales de la Policía Metropolitana atendieron el llamado, además de que otros afectados habrían reportado una situación similar por medio del número de emergencias 911.

Detienen en Guadalupe a presunto ladrón de medidores de agua

Tras un operativo de búsqueda y localización, los oficiales lograron detener al sujeto de 18 años de edad en calles de la zona centro del municipio de Guadalupe. Tras una inspección, le encontraron varios medidores de agua potable, los cuales presuntamente provenían de varias ubicaciones de la zona.

Posteriormente, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, quien realizará la investigación y determinará su situación jurídica, informó la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad en un comunicado.

¿Qué dice la JIAPAZ si te roban el medidor de agua en Zacatecas?

Si en Zacatecas se roban el medidor de agua de un domicilio, las personas deben notificar a las autoridades y pagar el costo de un nuevo aparato, según los artículos 107 y 108 de la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado, recuerda la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ).

El mismo organismo pide a la población instalar rejillas metálicas para proteger los medidores de agua, los cuales deben permitir la toma de lectura del medidor.

