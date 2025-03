Tarjeta Rosa: ¿Cuándo termina el primer depósito en marzo y quiénes faltan por recibirlo?

La Tarjeta Rosa Guanajuato 2025 es un programa diseñado para brindar apoyo económico a las mujeres guanajuatenses, con el objetivo de impulsar su bienestar y el de sus familias; este beneficio consiste en un pago bimestral de mil pesos, lo que equivale hasta seis mil pesos anuales.

La ayuda está dirigida principalmente a mujeres de entre 25 y 45 años de edad, especialmente aquellas que son madres de familia y enfrentan dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas. Esta es una oportunidad para muchas que buscan apoyo para mejorar su calidad de vida. ¿Ya sabes cuándo termina el primer depósito en marzo y quiénes faltan por recibirlo?

Tarjeta Rosa en Guanajuato; ¿Cómo avanza la entrega de plásticos y los pagos en marzo?

El proceso de inscripción para acceder a este apoyo comenzó en 2024, cuando se abrió un portal en línea para que las mujeres guanajuatenses pudieran registrarse. La respuesta fue masiva, lo que llevó a las autoridades a extender el plazo de inscripción hasta mediados de enero de 2025, permitiendo que más mujeres se sumaran al programa y pudieran recibir el apoyo. Así, el gobierno de Guanajuato garantizó que nadie quedara fuera de este importante beneficio.

Desde el pasado 14 de febrero de 2025, las beneficiarias comenzaron a recibir su Tarjeta Rosa en los módulos de entrega habilitados en diversos puntos del estado. Si aún no has recogido la tuya, es fundamental que lo hagas antes de la fecha límite del 31 de marzo de 2025, ya que después de esa fecha ya no se podrá acceder a la tarjeta, y se cerrarán los módulos de entrega.

Para recoger la Tarjeta Rosa en Guanajuato, las beneficiarias deben cumplir con ciertos requisitos. Es necesario presentar una identificación oficial vigente (como el INE) para confirmar la identidad de la persona y su residencia en el estado.

Además, las mujeres deben llevar consigo el número de folio o el código QR proporcionado durante el proceso de registro en línea. Este número permite verificar la inscripción al programa y que la persona está registrada correctamente.

También es importante tener actualizado el número telefónico y correo electrónico que se proporcionaron al momento de inscribirse, para evitar cualquier inconveniente durante el proceso de entrega.

¿Dónde puedo recoger mi Tarjeta Rosa 2025 en Guanajuato? Los módulos de entrega están ubicados en diferentes puntos del estado, por lo que es recomendable consultar la lista oficial de módulos y los horarios de atención para evitar retrasos. Para mayor comodidad, puedes consultar el programa para verificar la ubicación de los módulos de entrega y los horarios de atención: Lista completa de puntos para recoger la Tarjeta Rosa en Guanajuato y recibir 6 mil pesos

¿Cuáles son las fechas de pago en marzo para aquellas que ya han recogido su tarjeta?

Las fechas están relacionadas con el día en que cada beneficiaria recibe su Tarjeta Rosa.



Si la recogiste entre el 24 y 27 de febrero, el primer pago se hará el 6 de marzo.

Si la recibiste entre el 28 de febrero y 5 de marzo, el depósito será el 11 de marzo.

¿Hoy 18 de marzo toca dispersión en la Tarjeta Rosa? Para las que la recogieron entre el 6 y 11 de marzo, el pago sí se realizará este 18 de marzo.

No les puedo explicar la alegría que siente mi corazón al iniciar esta entrega de Tarjeta Rosa. 💳👛



Lo que define a las mujeres guanajuatenses es nuestra lucha incansable por nuestra familia. Hoy damos un paso importante con la entrega de las primeras tarjetas, y no es solo un… pic.twitter.com/1MJLDfcLUs — Libia Dennise (@LibiaDennise) February 13, 2025

¿Cuándo termina la primera dispersión de depósitos de Tarjeta Rosa en marzo?

Siguiendo el calendario establecido, si la tarjeta fue retirada entre el 12 y 17 de marzo, el pago será el 21 de marzo.

Es fundamental recordar que si no has recogido la tarjeta antes de la fecha límite, tendrás que esperar al siguiente ciclo de pago.

Y una vez que tenga mi Tarjeta Rosa, ¿cómo puedo activarla para recibir mi beneficio de marzo?

La activación de la Tarjeta Rosa también es sencilla y se realiza a través de la plataforma Edenred, encargada de gestionar los pagos. Una vez que recibas la tarjeta, recibirás un correo con las instrucciones para su activación, así que mantén revisada tu bandeja de entrada.

No dejes pasar esta oportunidad para mejorar tu situación económica y la de tu familia. ¡Recoge tu tarjeta antes del 31 de marzo y asegura tu primer pago!

