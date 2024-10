Muere influencer Taylor Rousseau Grigg a los 25 años de edad; ¿qué le pasó?

Taylor Rousseau Grigg, influencer, murió de forma repentina a los 25 años de edad en Estados Unidos. Una de sus últimas publicaciones en redes sociales señalaba que luchaba por vivir cada día.

La celebridad de internet que contabilizaba con más de 1.4 millones de seguidores en su cuenta de TikTok , habló sobre sus problemas de salud el 8 de agosto de 2024 en un video que publicó en dicha red social.

¿Qué dijo la influencer Taylor Rousseau Grigg sobre su enfermedad?

“Una chica dijo que parecía que me hubieran quitado la vida. Honestamente, por un tiempo, eso fue cierto. Siento que estoy luchando por la vida todos los días. Cuando no sabía necesariamente qué me pasaba, me quedaba en la cama con dolor y deseando estar muerta porque solo quería que terminara y ahora no me siento necesariamente así”, afirmó la influencer .

Además, Taylor Rousseau Grigg, señaló que incluso no podía ir caminando al buzón ni correr. La tiktoker murió el 5 de octubre de 2024.

¿Qué dijo el esposo de la influencer Taylor Rousseau Grigg?

Cameron Grigg, esposo de la influencer, confirmó el fallecimiento de su pareja, el cual calificó de repentino e inesperado. No detalló las causas de la muerte.

“Nadie espera tener que lidiar con este tipo de dolor y angustia, especialmente a nuestra edad. Este último año, Taylor ha tenido que lidiar con más dolor y sufrimiento que la mayoría de las personas en toda su vida. Y a pesar de eso, ha sido una luz y siempre ha traído alegría a todos los que la rodeaban” escribió la pareja de la influencer.

Cameron, quien se casó con Taylor el 19 de agosto de 2023, calificó a su esposa como la “mujer más valiente y fuerte que conozco”. Añadió que ella “salvó mi vida y la de muchas otras personas”. Añadió que su pareja está conectada a aparatos, con el fin de poder donar sus órganos a quienes lo necesiten.

El esposo de la influencer comenzó una campaña de recaudación de fondos, ya que debido al fallecimiento de Taylor Rousseau Grigg no tienen sus finanzas en orden. Pusieron la meta en 100 mil dólares y hasta este 9 de octubre de 2024 han recaudado la mitad de la suma.